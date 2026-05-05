En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
Ingleses y españoles igualaron 1-1 en el duelo de ida, por lo que la llave está abierta.
Minuto a minuto
Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
Los elegidos por el Cholo Simeone
Así está formando Arsenal
Cabe destacar que en el ida jugada en Madrid, igualaron 1-1
¡Arranca el partido!
Arsenal recibe a Atlético de Madrid, por la semifinal de vuelta de la Champions League.
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