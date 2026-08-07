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    Donald Trump vuelve a la carga e insiste en sacar a Lisa Cook de la Reserva Federal

    La Casa Blanca le envió a Lisa Cook una carta donde dice que el presidente Trump “considera destituirla”.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desiste de su objetivo de destituir a Lisa Cook de su cargo de gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos. Un cargo que en Chile sería el símil al de consejero del Banco Central.

    Según dio cuenta Bloomberg, en el contexto de acusaciones no probadas de un fraude hipotecario, Trump reactivó su amenaza de destituir a Cook.

    Cook asumió el cargo en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal el 23 de mayo de 2022, bajo el gobierno de Joe Biden, y fue renovada para un segundo mandato que dura hasta 2038.

    Sobre las acusaciones, hace un año, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (que responde a la Casa Blanca) aseguró que Cook declaró dos viviendas diferentes como su “residencia principal” y optó a mejores condiciones de financiamiento en 2021.

    Cook negó la acusación y la atribuyó por no seguir las presiones del presidente Trump para bajar las tasas de interés en su momento.

    En detalle, la nueva ofensiva consta del envío de una carta de tres páginas donde se le comunicó a Cook que el mandatario “considera destituirla”. Ante este contexto, la Casa Blanca le dio un plazo hasta el 26 de agosto para responder las acusaciones de la actual administración.

    La carta, firmada por el director de personal de la Casa Blanca, Dan Scavino decía: “Esta es su oportunidad para responder”.

    En el documento se le acusa de “negligencia grave” por el caso de acusación de fraude hipotecario.

    “Aunque su conducta no llegue a constituir un delito grave, parece demostrar un nivel de negligencia grave en las transacciones financieras que pone en entredicho su competencia y fiabilidad como regulador financiero”, dice la carta citada por Bloomberg.

    Antecedentes

    Otro dato del proceso que entregó Bloomberg fue que Scavino reconocía el fallo de la Corte Suprema que rechazó el intento de Trump para despedir a Cook.

    Respecto al fallo de junio del 2025, que permitió la continuidad en el cargo de Cook, este no prosperó por una votación de 5-4, donde se buscaba proteger la independencia de la FED.

    Otro detalle de ese proceso definido en una Corte Suprema de mayoría conservadora es que uno de los jueces conservadores votó contra la acción de Trump argumentando que no se le permitió a Cook el desarrollo de un debido proceso para responder a las acusaciones.

    “Estas acusaciones son tan infundadas ahora como lo eran hace un año, cuando el presidente Trump intentó destituir a la gobernadora Cook e interferir con la independencia de la Reserva Federal”, declaró en un comunicado la abogada de Cook, Abbe Lowell.

    En esa línea, Lowell comentó que “independientemente de lo que el presidente Trump intente hacer a continuación, esto queda claro según los hechos y la jurisprudencia de la Corte Suprema: no existe una causa válida para destituir a la gobernadora Cook. Como ya hicimos antes, impugnaremos este último pretexto y preservaremos su cargo y el papel histórico de la Reserva Federal”.

    “Ningún otro presidente desde la fundación del banco central en 1913 había intentado destituir a un gobernador de la Reserva Federal”, dijo Reuters en su momento.

    Más sobre:EconomíaFEDLisa Cook

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