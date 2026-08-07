Fiscalía investiga muerte de trabajador en faena minera de Tierra Amarilla

La Fiscalía Local de Copiapó inició una investigación respecto al deceso de un trabajador de la mina Dulcinea, faena ubicada a aproximadamente 30 kilómetros de la capital regional de Atacama, en la comuna de Tierra Amarilla.

Este viernes, una vez que el Ministerio Público tomó conocimiento de la muerte, dispuso de inmediato una serie de diligencias investigativas destinadas a esclarecer la dinámica del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

En este contexto, el Ministerio Público ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, para desarrollar las primeras diligencias en el lugar del suceso.

Asimismo, se instruyó informar lo ocurrido a la Dirección del Trabajo y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismos que deberán recabar antecedentes respecto de las condiciones de operación de la faena minera, el cumplimiento de la normativa vigente y los antecedentes de sus propietarios.

La Fiscalía de Copiapó, además, solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para efectuar el levantamiento del cuerpo, practicar la autopsia correspondiente y posteriormente hacer entrega de los restos a sus familiares.