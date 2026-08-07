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    “Hay un líder para la transformación, es Infantino”: presidente de Conmebol se reúne con el timonel de la FIFA y da su postura

    Alejandro Domínguez tuvo un encuentro con el suizo-italiano este viernes. El paraguayo apunta a la reelección del suizo-italiano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Hay un líder para la transformación, es Infantino”: presidente de Conmebol se reúne con el timonel de la FIFA y da su postura. Foto: @conmebol

    Alejandro Domínguez salió a respaldar públicamente a Gianni Infantino. El presidente de la Conmebol se refirió a la gestión del mandamás de la FIFA en medio de la controversia que se generó por la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), que finalmente fue retirada.

    El dirigente sudamericano se reunió este viernes con el suizo-italiano en Colombia. Tras el encuentro, destacó los cambios que ha impulsado la Federación Internacional. “Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, la estabilidad del fútbol, por todo lo que se vino transformando en el fútbol. Y hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación, es Infantino”, señaló Domínguez.

    Domínguez junto a Infantino.

    En ese sentido, el presidente de la Conmebol utilizó como ejemplo la ampliación de la Copa del Mundo. “Creo que el Mundial de 48 equipos ha resultado ser un Mundial exitosísimo, mucho más de lo que yo personalmente esperaba, y eso tiene nombre, es el presidente Infantino”, sostuvo.

    Domínguez profundizó en su respaldo al europeo y planteó que su gestión al frente del organismo rector del fútbol mundial debe ser considerada al momento de evaluar los últimos acontecimientos. “Creo que no se puede desconocer ese gran trabajo, entre muchos otros”, afirmó.

    El dirigente también abordó el retiro de la propuesta que había generado la controversia y disputa. Apuntó a la necesidad de mantener las conversaciones entre las distintas organizaciones que forman parte del fútbol internacional. “De hecho, ya hemos tomado también una postura con respecto a que hayan retirado la propuesta y hay que seguir trabajando con el fútbol, con diálogo. No siempre hay que estar de acuerdo”, cerró.

    Este jueves, la Conmebol publicó un comunicado criticando las “decisiones unilaterales” de la FIFA, sin dar luces de un apoyo a las futuras elecciones. Ahora Domínguez finalmente transparenta la posición de la confederación. Se aleja definitivamente de la oposición que lidera la UEFA y que ha sumado apoyo de Concacaf y la AFC.

    Al igual que la CAF, ahora la Conmebol se planta del lado de Infantino de cara a las elecciones de marzo de 2027.

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