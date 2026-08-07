A pesar de las disculpas de Gianni Infantino: UEFA mantiene el boicot al Mundial y vuelve a exigir su renuncia

La UEFA redobló su ofensiva contra la FIFA. El organismo presidido por Alexander Ceferin reiteró su “pérdida de confianza” en Gianni Infantino y continuó con el objetivo de boicotear los torneos organizados por el ente rector. Hace unos días también le dio un ultimátum al suizo y exigió su renuncia.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de emergencia entre los altos directivos para tratar la crisis. El encuentro se realizó en Rabat, Marruecos, y duró unas siete horas. Ahí, el mandatario pidió disculpas por escrito al Consejo de la FIFA y a las 211 federaciones miembro por no haber consultado sobre la venta del Mundial y la creación de la FIFA Forward Enterprise, proyecto que fue desestimado ante el rechazo transversal.

Tras ello, el ente rector respaldó públicamente a Infantino, quien seguirá al mando tras negarse a dimitir. Esto provocó la molestia en la UEFA, que presionó nuevamente para exigir su salida, y anunció que seguirá con el boicot.

La molestia de la UEFA

La UEFA manifestó su inquietud a través de un comunicado difundido por The Guardian: “Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras respecto a las condiciones que conllevaba su no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas para privatizar las principales competiciones y, en segundo lugar, debían garantizarse que tales intentos de desfigurar el juego de esta manera jamás se volverían a producir”, señala el escrito.

“Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó bien claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene”, añade.

El comunicado también cuestiona el respaldo al suizo: “El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él, no cambia nada”.

Si no se llega a un acuerdo y la UEFA no cede, el boicot se podría reflejar por primera vez el 5 de septiembre, día en el que comienza el Mundial Femenino Sub 20 de Polonia. Sería el primer certamen sometido al sabotaje del ente rector europeo, aunque no el único.

En tanto, la primera prueba a nivel absoluto sería en octubre, en los playoffs de las Eliminatorias para el Mundial Femenino de 2027. En dichos enfrentarán estarán las selecciones de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda .