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    Culto

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Son tres funciones, entre el 27, 28 y 29 de agosto. Cada una tendrá una actriz invitada y las entradas estarán a la venta desde las 11AM del 7 de agosto vía Ticketplus.

    Por 
    Equipo de Culto
    10 Marzo 2026 Entrevista a Natalia Valdebenito, actriz y comediante. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Con una trayectoria de casi 20 años en el arte de la improvisación, la actriz y comediante Natalia Valdebenito llegará por primera vez al escenario del Teatro ICTUS para presentar “El Tesoro” el 27, 28 y 29 de agosto, un montaje que celebra el riesgo creativo y la magia de lo irrepetible.

    Cada función será una obra inédita. Sin un texto escrito, sin una historia predeterminada y con un escenario prácticamente desprovisto de escenografía, la propuesta se construirá en tiempo real a partir de un único punto de partida: un título entregado por el público, que tendrá un rol fundamental en el desarrollo de la historia.

    Sobre el escenario, Valdebenito estará acompañada por música en vivo, un elemento fundamental en la construcción de cada historia. Contará con la participación de Felipe Foncea al piano, quien aportará nuevas atmósferas e improvisaciones. Junto a ellos, Mauricio Avila (iluminador) será parte activa del relato desde la cabina técnica, dando forma a una experiencia teatral que solo existirá esa noche.

    Además, cada noche contará con una actriz invitada diferente. Tres destacadas intérpretes nacionales se sumarán a este ejercicio de creación espontánea, aportando nuevas miradas, personajes y emociones a un montaje donde la escucha, el juego y la imaginación serán los verdaderos protagonistas. El 27 de agosto subirá al escenario María Elena Duvauchelle, el 28 Paula Sharim y el 29 de agosto Tatiana Molina.

    “El Tesoro” invita al público a presenciar el nacimiento de una obra teatral en vivo, donde el humor, la emoción y la sorpresa conviven en un espectáculo que nunca volverá a repetirse de la misma manera.

    Tres funciones, tres actrices invitadas y tres historias completamente distintas. Una invitación a descubrir el valor de la improvisación como lenguaje teatral y a ser parte de una experiencia única e irrepetible.

    Entradas a la venta desde las 11AM del viernes 7 de agosto vía Ticketplus (cupos limitados).

    Más sobre:Natalia ValdebenitoTeatro ICTUSMagazineMagazine Culto

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