“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”: Lula critica en la ONU la injerencia externa en las elecciones sin mencionar a EE.UU.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente defendió la no injerencia de un país en otro en plena recta final de la campaña brasileña. Lula ha manifestado preocupación por la influencia de EE.UU. en las elecciones de octubre.
En un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este martes, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie”. El líder brasileño no mencionó explícitamente al presidente Donald Trump en ninguna de las críticas, si bien habló reiteradamente sobre las acciones del gobierno del republicano.
“Volvemos a presenciar la injerencia externa en procesos electorales”, dijo Lula, quien ha manifestado preocupación por la influencia de Washington en los comicios presidenciales de octubre próximo en Brasil. “Las diferencias ideológicas no deben ser un obstáculo para la integración entre vecinos. La democracia está en jaque”, continuó, tras mencionar interferencias llevadas a cabo por la “mayor potencia militar del mundo”.
“Esta Asamblea (...) debe ahora ocuparse de temas determinantes para el futuro de la humanidad. Estamos llamados a optar entre multilateralismo o unilateralismo, democracia o extremismo, soberanía o subordinación”, afirmó el presidente brasileño.
Según Lula, “la cercanía geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible”, pero “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y necesita socios con una agenda positiva que fomente el desarrollo. “Dividir el mundo en zonas de influencia y emprender incursiones neocoloniales para obtener recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico”, denunció.
La declaración hace referencia a los discursos recientes de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, quien volvió a referirse a América Latina como el “patio trasero de EE.UU.” en el marco de la Doctrina Monroe. El gobierno de Trump realizó una reinterpretación del documento, que afirmaba la primacía y el control político y económico de EE.UU. sobre la región, recordó el medio UOL.
“No permitiremos que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular. La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil seguirá siendo un país soberano”, insistió Lula.
Las declaraciones de Lula se producen en un momento de tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos, destacó el medio G1 de Globo. Las relaciones entre ambos países están condicionadas por el escenario electoral, en plena recta final de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre.
Lula disputa la presidencia de la República con el senador Flávio Bolsonaro, quien en mayo fue recibido por Trump en la Casa Blanca durante un viaje a Estados Unidos. El mandatario brasileño aseguró en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que Brasil tendrá un proceso electoral transparente y competitivo.
“Una contienda en la que los candidatos gozan de la más amplia libertad de expresión”, continuó. Y añadió, en referencia indirecta a la familia Bolsonaro: “Sabemos que algunos abusan de esa libertad para asociarse con intereses extranjeros contrarios al país”.
El lunes, en una entrevista con CNN Internacional, Lula dijo que Trump “actúa como un emperador” y pidió que el líder estadounidense no interfiera en las elecciones brasileñas. “No soy el tipo de persona que quiere demostrar valentía. No quiero fanfarronear. Yo no fanfarroneo. Me gusta respetar, y me gusta ser respetado y mostrar respeto. Esa es la relación que quiero con EE.UU.”, afirmó.
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