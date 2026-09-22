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    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    Los equipos se miden en el Estadio Nacional en el marco de los octavos de final de la competencia.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Arrancan los octavos de final de la Copa Chile y uno de los primeros enfrentamientos tiene lugar este martes, con el partido de ida entre Audax Italiano y Colo Colo.

    Los clubes se miden por los duelos de los 16 mejores, donde la revancha está programada para los próximos días.

    Cuándo juega Audax Italiano vs. Colo Colo

    El partido de Audax Italiano contra Colo Colo es este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo

    El partido de Audax Italiano contra Colo Colo se transmite en exclusiva de forma online en HBO Max, dentro del apartado de TNT Sports de la plataforma.

    Más sobre:FútbolCopa ChileAudax ItalianoColo ColoAudax Italiano vs Colo ColoColo Colo vs Audax ItalianoA qué hora juega Colo ColoDónde ver a Colo ColoColo Colo hoyAudax vs Colo ColoColo Colo vs AudaxColo Colo - Audax ItalianoAudax Italiano - Colo ColoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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