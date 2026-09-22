A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile. Foto referencial de archivo

Arrancan los octavos de final de la Copa Chile y uno de los primeros enfrentamientos tiene lugar este martes, con el partido de ida entre Audax Italiano y Colo Colo.

Los clubes se miden por los duelos de los 16 mejores, donde la revancha está programada para los próximos días.

Cuándo juega Audax Italiano vs. Colo Colo

El partido de Audax Italiano contra Colo Colo es este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo

El partido de Audax Italiano contra Colo Colo se transmite en exclusiva de forma online en HBO Max, dentro del apartado de TNT Sports de la plataforma.