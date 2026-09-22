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    Fiscalía detalla maniobras de trama bielorrusa, reformaliza a Vivanco y formaliza al exdiputado Gabriel Silber

    El Ministerio Público sostiene que la exjueza recibió millonarios sobornos que se habrían dividido en seis pagos en los que intervino el que era su pareja, Gonzalo Migueles.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Un pormenorizado detalle de las imputaciones realizó la Fiscalía de Los Lagos, este martes, al reformalizar ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a los imputados en la llamada trama bielorrusa.

    Asimismo, el fiscal Andreas Kusch formalizó al exdiputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber, socio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Lagos, que se mantiene con arresto domiciliario en el sur del país, no asistió a la audiencia.

    Su defensor, Marcelo Abujiar, explicó que solicitaron una comparecencia telemática que el tribunal negó y no habrían alcanzado a conseguir el pasaje para que su representado estuviese presente.

    La trama

    Cuando, en septiembre de 2024, la Corte Suprema decidió suspender a Vivanco por, entre otro asuntos, las presuntas “irregularidades” en la tramitación de la disputa de Codelco con Belaz Movitec, los tres abogados del consorcio chileno bielorruso, los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, además de Mario Vargas, se pronunciaron sobre el caso en una declaración de tres carillas en que señalaron que se trataba de “actos jurídicos procesales que tienen la autoridad de cosa juzgada”.

    El Ministerio Público sostiene que los tres habrían sobornado a la jueza y al que era su pareja, Gonzalo Migueles, pagándole al menos $85 millones para que el consorcio resultara favorecido.

    De acuerdo al relato del fiscal, hubo una serie de pagos, mínimo seis, que se concretaron con la intervención de Migueles.

    Las resoluciones judiciales desfavorables obligaron a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos a CBM.

    El fiscal Kusch afirmó que Vivanco “procedió a intervenir indebidamente con su voto a dictar fallos favorables a los intereses de dicha empresa”.

    Parte de los honorarios de los abogados habrían sido utilizados en coimas a la exjueza del máximo tribunal del país.

    En noviembre del año pasado, Lagos, Vargas y Migueles fueron detenidos en la investigación por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

    Una semana antes, hubo allanamientos a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle, que posteriormente fueron suspendidos.

    Ambos, se transformaron en los informantes clave del Ministerio Público para probar el mecanismo de lavado de las presuntas coimas.

    De acuerdo al ente persecutor, en una de esas maniobras, a fines de 2023, un cheque de Lagos fue girado a la cuenta de Miguel Ángel Obieta, un trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada.

    Luego, el dueño de ese negocio, Harold Pizarro, entregó la suma en efectivo.

    Esto se hizo, según el fiscal “con el fin de efectuar el pago de la retribución económica y dificultar la trazabilidad del dinero ilícito”.

    En enero de este año, Yáber, Najle y Pizarro fueron formalizados por lavado de activos.

    Vivanco por dineros: “Yo no recibí ninguno”

    Consultada por la audiencia, Vivanco sostuvo que fue una exposición con un nuevo orden “de lo mismo que ya se había comentado con anterioridad”.

    “Se está, creo yo, perfilando aquello que se va a discutir después en el juicio oral. Y novedades, desde el punto de vista de pruebas o de elementos, yo destacaría que se hizo una completa trazabilidad de los dineros y específicamente de esa trazabilidad emana que yo no recibí ninguno”, aseguró.

    Más sobre:Trama bielorrusaÁngela VivancoFiscalía de Los LagosGabriel SilberMario VargasCodelcoBelaz MovitecEduardo LagosGonzalo MiguelesAndreas Kusch

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