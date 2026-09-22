Incidentes en el Instituto Nacional y Liceo Barros Borgoño provocan cortes y desvíos de tránsito en Santiago

Durante la mañana de este martes se registraron incidentes en el exterior del Instituto Nacional y del Liceo Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

La situación provocó que el tránsito se viera interrumpido y obligó a implementar una serie de desvíos en el centro de la capital.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el caso del Instituto Nacional, un grupo de estudiantes ocupó la calzada y protagonizó desórdenes en las inmediaciones del establecimiento , lo que motivó el despliegue de personal de Carabineros en el sector.

Desde la institución policial informaron que “debido a ocupación de calzada y desórdenes sector Instituto Nacional, hay desvíos de tránsito en Alameda: al oriente por Av. Manuel Rodríguez al norte; San Ignacio al sur; Lord Cochrane al norte; Nataniel Cox al sur; Zenteno al norte es desviado por Alonso de Ovalle al oriente”.

Mientras que, por su parte, en el Liceo Barros Borgoño se reportó a un grupo de personas que intentó bloquear la vía. Ante ello, desde Carabineros indicaron que el flujo vehicular de San Diego al norte es “desviado por Ñuble al oriente y Sargento Aldea al poniente, comuna de Santiago”.