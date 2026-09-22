FTC rechaza proyecto de diputados de derecha que busca quitar cupo de trabajadores en el directorio de Codelco

Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) dio a conocer su inconformidad con la moción parlamentaria presentada el 19 de agosto por diputados de los partidos Nacional Libertario, Evópoli, UDI, Republicanos e Independientes, para eliminar el cupo que tienen los trabajadores de Codelco en el directorio.

“Este proyecto de ley no responde a criterios de “eficiencia corporativa” o “gobierno corporativo” bajo estándares internacionales. Este es un acto deliberado y estratégico para silenciar la disidencia interna dentro de la mesa directiva de la empresa más importante del Estado de Chile", dijo la federación conformada por 26 sindicatos de Codelco.

Acusaron que “los sectores parlamentarios que impulsan esta iniciativa pretenden extinguir la mirada fiscalizadora e independiente de los trabajadores para dejar las manos libres a agendas de enajenación de activos y allanar, sin ningún tipo de resistencia interna ni oposición social, el camino hacia el desmantelamiento y la privatización encubierta de nuestra principal riqueza pública”.

El proyecto de los parlamentarios plantea que cuando la representación laboral en las empresas se admite, o bien se le separa de la administración o se sustenta en una votación directa de los trabajadores, y se le excluye por ley de materias laborales, al ser, según argumentan, un conflicto estructural de interés.

La FTC recordó “a las y los parlamentarios autores de esta moción que la presencia laboral en el directorio no es un capricho ni un privilegio (...) La voz minera en la mesa directiva ha sido la garantía histórica de que los excedentes no terminen capturados por intereses transnacionales privados, sino que se destinen a financiar las políticas sociales, el desarrollo de infraestructura crítica y la defensa soberana de la República de Chile”.

La federación dijo que no permitirá “que se desmantele el rol histórico de la dirigencia sindical y de los representantes laborales en el corazón administrativo de Codelco. Este ataque legislativo no es contra una directiva, es un atentado directo contra el patrimonio social de todo el pueblo de Chile”.

Y llamó al Congreso y a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía “a rechazar de inmediato este proyecto de ley privatizador. Los trabajadores del cobre nos declaramos en estado de alerta nacional”.