Vozinha está en África. El meta se prepara para afrontar dos partidos con la selección de Cabo Verde. El viernes, el combinado mundialista enfrentará a Malí. El martes, se medirá con Ruanda. Ambos encuentros forman parte de las Eliminatorias con miras a la Copa Africana de Naciones. Clasificar al torneo es la nueva meta, después de una participación en el Mundial que les significó el cariño de todo el planeta.

Mientras Fernando Ortiz le confía a Eduardo Villanueva la custodia del pórtico de Colo Colo, frente a la lesión de Gabriel Maureira y el proceso de reinserción de Fernando de Paul, en su país el golero, quien se transformó en un fenómeno por su actuación en Norteamérica, acerca un poco de Chile, el país al que empieza a adecuarse, a sus compañeros.

El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

El guardameta del Cacique no llegó a su país con las manos vacías. Tuvo un especial gesto con sus compañeros: les llevó las camisetas que ocupa en su paso por el equipo de Macul, que se prolongará hasta diciembre, con la posibilidad de extenderse por un año más, si el portero cumple con los requisitos establecidos en la cláusula de renovación automática de contrato. Cada uno de ellos recibió la camiseta negra que ocupa el guardameta, con el dorsal 29 y la inscripción de su popular apodo.

La acción fue revelada por Gilson Benchimol, uno de sus compañeros en la escuadra africana. El delantero del Akron Tolyatti, de la Premier League rusa, agradeció el obsequio, que no dudó en ponerse inmediatamente, enmarcándolo en el rol extrafutbolístico que el arquero albo desempeña en el combinado que ahora dirige Humberto Bettencourt, quien reemplazó a Bubista, el conductor en el Mundial. “Nuestro líder”, destaca, en una evidente alusión a la influencia que el portero ejerce sobre sus compañeros. Acompañó la referencia con una risa y un corazón.

El seleccionado cavoverdiano Gilson Benchimol 🇨🇻 en su historia de Instagram 🤟🏼⚪️⚫️ pic.twitter.com/uAE7si2CVi — Lector Colocolino (@lectorcolocolo) September 22, 2026

Una casaquilla que se vende

La prenda es una de la más importantes de la estrategia comercial que los albos están desarrollando en torno a la figura del portero, que reposicionó la imagen del club a nivel internacional, en una temporada en la que deportivamente no consiguió clasificarse a ningún torneo sudamericano, después de un paupérrimo 2025. Su fichaje se transformó en materia de comentario en los principales medios deportivos del mundo.

A nivel interno, el arribo de Vozinha también ha generado entuasiasmo. Sobre todo en los niños, quienes suelen llegar a los partidos vistiendo su camiseta o portando mensajes alusivos a su figura.

La camiseta con la que juega Vozinha (y la que les llevó a s us compañeros) es ofrecida en la tienda oficial del club, a cambio de $ 79.990, en la versión de mangas cortas. La versión de mangas largas cuesta $ 10.000 más. La blanca, a los mismos valores, se reporta agotada.

Apenas anunciaron el fichaje de Vozinha, los albos anunciaron, también en sus plataformas oficiales, una colección de poleras urbanas con modelos inspirados en el portero. Cada una cuesta $ 24.990. Hay siete modelos a disposición de los fanáticos.