SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

    El guardameta está en África para jugar ante Malí y Ruanda. Sus compañeros recibieron un gesto de su parte.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en Colo Colo.

    Vozinha está en África. El meta se prepara para afrontar dos partidos con la selección de Cabo Verde. El viernes, el combinado mundialista enfrentará a Malí. El martes, se medirá con Ruanda. Ambos encuentros forman parte de las Eliminatorias con miras a la Copa Africana de Naciones. Clasificar al torneo es la nueva meta, después de una participación en el Mundial que les significó el cariño de todo el planeta.

    Mientras Fernando Ortiz le confía a Eduardo Villanueva la custodia del pórtico de Colo Colo, frente a la lesión de Gabriel Maureira y el proceso de reinserción de Fernando de Paul, en su país el golero, quien se transformó en un fenómeno por su actuación en Norteamérica, acerca un poco de Chile, el país al que empieza a adecuarse, a sus compañeros.

    El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

    El guardameta del Cacique no llegó a su país con las manos vacías. Tuvo un especial gesto con sus compañeros: les llevó las camisetas que ocupa en su paso por el equipo de Macul, que se prolongará hasta diciembre, con la posibilidad de extenderse por un año más, si el portero cumple con los requisitos establecidos en la cláusula de renovación automática de contrato. Cada uno de ellos recibió la camiseta negra que ocupa el guardameta, con el dorsal 29 y la inscripción de su popular apodo.

    La acción fue revelada por Gilson Benchimol, uno de sus compañeros en la escuadra africana. El delantero del Akron Tolyatti, de la Premier League rusa, agradeció el obsequio, que no dudó en ponerse inmediatamente, enmarcándolo en el rol extrafutbolístico que el arquero albo desempeña en el combinado que ahora dirige Humberto Bettencourt, quien reemplazó a Bubista, el conductor en el Mundial. “Nuestro líder”, destaca, en una evidente alusión a la influencia que el portero ejerce sobre sus compañeros. Acompañó la referencia con una risa y un corazón.

    Una casaquilla que se vende

    La prenda es una de la más importantes de la estrategia comercial que los albos están desarrollando en torno a la figura del portero, que reposicionó la imagen del club a nivel internacional, en una temporada en la que deportivamente no consiguió clasificarse a ningún torneo sudamericano, después de un paupérrimo 2025. Su fichaje se transformó en materia de comentario en los principales medios deportivos del mundo.

    A nivel interno, el arribo de Vozinha también ha generado entuasiasmo. Sobre todo en los niños, quienes suelen llegar a los partidos vistiendo su camiseta o portando mensajes alusivos a su figura.

    La camiseta con la que juega Vozinha (y la que les llevó a s us compañeros) es ofrecida en la tienda oficial del club, a cambio de $ 79.990, en la versión de mangas cortas. La versión de mangas largas cuesta $ 10.000 más. La blanca, a los mismos valores, se reporta agotada.

    Apenas anunciaron el fichaje de Vozinha, los albos anunciaron, también en sus plataformas oficiales, una colección de poleras urbanas con modelos inspirados en el portero. Cada una cuesta $ 24.990. Hay siete modelos a disposición de los fanáticos.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaCabo VerdeFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances

    Diputados UDI piden al Presidente Kast organizar en Chile un próximo encuentro del Escudo de la Américas

    Quién era El Poroto: el líder narco acribillado en Lo Espejo que habría amenazado a la alcaldesa Javiera Reyes

    Diputados de comisión de Seguridad aprueban en general proyecto sobre incentivos en Carabineros

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    Lo más leído

    1.
    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    2.
    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    3.
    Sin premios, aumento de sueldo y retoques en el contrato: cómo Santiago Wanderers blinda a sus figuras Sub 20

    Sin premios, aumento de sueldo y retoques en el contrato: cómo Santiago Wanderers blinda a sus figuras Sub 20

    4.
    Esteban Paredes sentencia a Erick Pulgar en la Roja: “Si no quiere ir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”

    Esteban Paredes sentencia a Erick Pulgar en la Roja: “Si no quiere ir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”

    5.
    Arturo Vidal más nueve: los jugadores de Colo Colo que terminan contrato al final de la temporada

    Arturo Vidal más nueve: los jugadores de Colo Colo que terminan contrato al final de la temporada

    6.
    A un paso del récord: Martina Weil arrasa en su serie y avanza a la final de los 400 metros en los Juegos Suramericanos

    A un paso del récord: Martina Weil arrasa en su serie y avanza a la final de los 400 metros en los Juegos Suramericanos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Servette vs. OL Lyonnes de Tiane Endler por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Servette vs. OL Lyonnes de Tiane Endler por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chile Sub 20 vs. Paraguay por los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile Sub 20 vs. Paraguay por los Juegos Suramericanos

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances
    Chile

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances

    Diputados UDI piden al Presidente Kast organizar en Chile un próximo encuentro del Escudo de la Américas

    Quién era El Poroto: el líder narco acribillado en Lo Espejo que habría amenazado a la alcaldesa Javiera Reyes

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo
    Negocios

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    “Las máquinas no tienen espíritu”: cómo funcionan los algoritmos en la bolsa que reveló una sanción de la CMF

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata
    El Deportivo

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

    Engrosa una larga lista: Bernardo Cerezo pasará por el quirófano y es nueva baja en la UC

    Esteban Paredes sentencia a Erick Pulgar en la Roja: “Si no quiere ir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio
    Cultura y entretención

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio

    Cómo un fracaso en el Festival de Viña cambió la relación de Daniel Muñoz y la música: “Todo empezó con esa derrota”

    Candidato, embajador y Nobel: los políticos y agitados años finales de Pablo Neruda

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes