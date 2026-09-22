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    El lapidario juicio de Claudio Bravo que deja a Vozinha como el cuarto arquero de Colo Colo

    El excapitán de la Selección insiste en sus reparos hacia el guardameta que brilló en el Mundial con Cabo Verde. Este martes, ante Audax Italiano, el arco del Cacique lo custodiará Eduardo Villanueva.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Claudio Bravo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Claudio Bravo no termina de convencerse de las cualidades de Vozinha, la rimbombante figura con la que se reforzó Colo Colo para el segundo semestre. El ex capitán de la Selección insiste en sus reparos hacia las cualidades del africano, quien brilló en el Mundial, en la portería de Cabo Verde, el combinado al que volvió a integrarse para la fecha FIFA. Esta noche, ante Audax Italiano, el arco albo lo cuidará Eduardo Villanueva.

    Después de la igualdad de los albos ante Huachipato, el histórico golero ya había criticado al portero albo. Una salida en falso bastó para que aludiera a sus deficiencias técnicas. “En aquella acción del fuera de juego hay una descoordinación de su parte, con un ‘timming’ que no existe; luego hay una tomada del balón también errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón -es el “ABC” del arquero-, es la zona de seguridad para que el balón no se te pase, por ejemplo", disparó. “Y él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado, tener timing. Luego el tema de las manos con los pulgares detrás del balón para que no se te escape...Y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, remató.

    El lapidario juicio de Claudio Bravo que deja a Vozinha como el cuarto arquero de Colo Colo

    Bravo insiste en sus reparos. Ahora, desde otra perspectiva: la categorización de los porteros con que cuenta Fernando Ortiz en el plantel del Cacique. “Hoy como entrenador, en igualdad de condiciones, sin lesiones, estamos hablando que De Paul era recientemente el capitán de Colo Colo, el de mayor experiencia”, sostiene en el marco de su rol de comentarista en ESPN, apenas en el inicio del análisis.

    “Si te vas a jugar una instancia definitiva, en igualdad de condiciones, como entrenador, la apuesta creo que sería por De Paul”, refuerza, en términos de zanjar la disputa por la titularidad.

    Vozinha, en el arco de Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La sorpresa viene después. “Segundo, proyecto de club, Maureira. Tercero, seguimos con el proyecto de club, proyectar la cantera en ese sentido, es Villanueva“, sostiene, en un podio que, en la práctica, relega a Vozinha al cuarto puesto entre las posibilidades con que cuenta el Tano.

    La otra vía

    Bravo se animó, incluso, a teorizar respecto de la verdadera motivación detrás del fichaje de Vozinha. La variable es extrafutbolística. “Va por un carril distinto. Va por otra vía”, apunta, respecto del factor comercial que puede tener, principalmente, la contratación de un arquero que acababa de convertirse en un fenómeno mediático después de su actuación en Norteamérica.

    De hecho, el impacto de la llegada Vozinha en ese sentido es plenamente cuantificable. Hoy, por ejemplo, la cuenta en Instagram de los albos, alcanza los tres millones de seguidores. Desde el punto de vista mediático, además, el nombre del club apareció en sitios de todo el planeta a propósito del arribo del portero.

    Más sobre:VozinhaClaudio BravoColo ColoFútbolFútbol NacionalCopa Chile

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