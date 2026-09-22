Katherine Martorell (RN) llama a tomar medidas urgentes en empleo: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

El secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, realizó un llamado a tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de empleo y llamó en ese contexto a “piñerizar” el gobierno de José Antonio Kast.

Y es que ayer el partido oficialista presentó dos medidas pro empleo que fueron impulsadas durante la segunda administración del ya fallecido mandatario.

En particular, estas serían un subsidio directo al empleo a través de las empresas del sector privado y un fortalecimiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

“ Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que ya está probado , que se hizo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera precisamente a propósito de la destrucción de empleos que se generó con la pandemia”, explicó Martorell este martes en Desde la Redacción de La Tercera.

En ese sentido, remarcó que el gobierno podría evaluar la opción de este subsidio a pesar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, normalmente sea reacio a este tipo de medidas.

“Son subsidios, pero a veces hay que tomar medidas que pueden no gustarnos tanto, pero que generan impactos positivos y necesarios y este tipo de subsidio además genera consumo. . Por lo tanto, también viene a ser un motivo de estabilidad un poco para la economía y el empleo que es fundamental hoy día”, señaló la otrora subsecretaria de Prevención del Delito.

Todavía hablando respecto a medidas sobre el empleo, y a propósito de un comentario por parte del jefe de bancada de su partido, Diego Schalper, Martorell señaló: “ Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno del presidente Kast ”.

“Dado los resultados que tuvo el presidente Piñera en muchas políticas públicas que están probadas, cierto, con efectos positivos, yo creo que, no sé si el concepto, pero es una muy buena idea. Y no hay nada más importante que aprender de las cosas que se han hecho bien, replicarlas y tomarlas como medidas”, remarcó sobre esta idea.

Siguiendo respecto a estas dos ideas pro empleo, Martorell detalló que la idea era presentarlas antes de la discusión de la Ley de Presupuesto, que inicia la próxima semana, para así contemplar su viabilidad y el gasto que podrían requerir.

“Sabemos que esto requiere una inversión y que no es una inversión menor o un gasto, requiere un gasto, pero también uno justamente en el proceso de discusión de la Ley de Presupuestos es donde uno puede ir mirando qué se puede ajustar, qué no, o donde también hay que hacer un esfuerzo”, detalló.

Llamado a negociar con los partidos

En el contexto de las negociaciones que ha tenido que encabezar el ministro del Trabajo, Tomás Rau, a propósito de la discusión de la propuesta de ley de Sala Cuna Universal, Martorell destacó las reuniones que el Ejecutivo sostuvo el lunes con representantes del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG).

“ Me parece muy positivo estas reuniones con el Partido Libertario, con el PDG y ojalá también con el Socialismo Democrático pudiéramos ver ese tipo de reuniones, incluso con el Frente Amplio, el Partido Comunista . Yo creo que aquí hay que conversar con todos, es parte de la política y de la gestión política”, remarcó.

Consultada respecto a la influencia que podría estar tomando el PDG en esta clase de decisiones, la secretaria general de RN remarcó que “el PDG ha entendido cuál es su rol y ha sabido negociar desde su perspectiva, entendiendo qué es lo que pueden pedir, cómo pueden hacerlo”.

“A mí me parece que lo que pide el PDG es bueno para la ciudadanía, entonces yo creo que por eso también han encontrado la acogida en el gobierno. Ahora, el PDG lo ha dicho desde el día uno, somos bisagra, nos necesitan, acá están los votos. A diferencia de lo que vimos en el periodo pasado legislativo, estamos viendo un PDG que efectivamente se articula y vota unido”, añadió.

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