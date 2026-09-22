Biministro De Grange espera lograr rebajas en el precio del TAG solo para algunas autopistas

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se mostró optimista de lograr rebajas en el precio que cobran las concesionarias de la autopista vía el dispositivo del TAG, pero con matices.

“Estamos en conversaciones, muy buenas conversaciones (...) hemos tenido buenas reuniones con las empresas concesionarias”, dijo el secretario de Estado al ser consultado por el tema en entrevista con radio Duna.

Sin embargo, la autoridad no entregó una fecha en que se pueda concretar la medida y limitó las autopistas que tendrán un ajuste en su cobro al público.

Ante este contexto, el secretario de Estado apuntó que las primeras rebajas en el precio del TAG se pueden dar en las autopistas bajo concesiones que llevan mayor tiempo operando y de un alto flujo.

“Yo creo que vamos a partir por aquellas autopistas de la Región Metropolitana, que son las más antiguas, las que tienen más flujo, las que tienen más espacio para generar esta rebaja de tarifas a cambio de mayor plazo (de la concesión)”, dijo.

Ante este contexto, el biministro apuntó que no ve que todas las concesionarias estén en pie para realizar esta rebaja. “No es que todas las concesionarias se estén haciendo ricas, ni mucho menos tampoco. Hay varias que han quebrado, por ejemplo, como la del túnel El Melón, y hay otras que tienen el EBITDA negativo”, dijo.

En esa línea, la autoridad resaltó que habrá autopistas que no tendrán rebajas en el precio del TAG. “Hay algunas que no, porque tampoco se justifica”, dijo.

“Recordemos que ya en algunos casos se eliminó el 3% de reajuste anual, que eso ya implica una renegociación de contratos, o sea, ya hubo una etapa en que se les dio más plazo a cambio de que no se aplique el reajuste de UF más 3,5% anual. Se está aplicando solamente la UF, el IPC, por decirlo de alguna forma”, dijo.