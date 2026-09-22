Cinco detenidos y más de 100 kilos de droga incautada deja operativo policial en Fiestas Patrias

Un operativo policial realizado en el marco de Fiestas Patrias dejó a cinco personas detenidas y más de 100 kilos de droga incautada, según informó la Policía de Investigaciones (PDI) durante la jornada de este martes.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, la investigación continúa en desarrollo, a raíz de que se logró desbaratar la parte logística de la banda, pero aún se trabaja en identificar a los líderes y destinatarios finales de la droga.

Según explicó el prefecto Eduardo Gatica, “estas son estructuras criminales organizadas, donde cada componente o cada integrante tiene una misión que cumplir. En lo particular en esta fase solamente se neutralizó lo que es la logística del transporte de la sustancia”.

De acuerdo a lo que detalló, el vehículo fue trasladado desde la Región Metropolitana a Antofagasta, donde fue entregado a parte de la organización, la cual realizó refacciones con el fin de trasladar la droga oculta.

“Ahora con el levantamiento de información esperamos poder llegar a quienes son los líderes y quienes eran los destinatarios finales”, añadió.

En el operativo se logró la detención de cinco sujetos, todos adultos, tres de nacionalidad colombiana y dos chilenos. Además fueron incautados 117 kilos de droga, correspondientes a a 107 paquetes de clorhidrato de cocaína y seis paquetes de cocaína base.

En la ocasión, además se logró la incautación de un arma de fuego, la cual tenía apariencia de lápiz.

Según apuntaron las autoridades, “es un arma que se puede portar en la chaqueta, en un bolsillo, en un bolso, minimizando el riesgo de que sea detectada, y puede ser usada y puede ser letal”.

Respecto al operativo realizado realizado en el marco de las Fiestas Patrias, los detectives señalaron que “las organizaciones criminales también hacen estudios de riesgo, por así decirlo. Por lo tanto, preveen que en festividades puede haber una baja de la presencia policial, pero eso no es así”.

“Para el detective muchas veces no hay 18, como pasó aquí, no hay Pascua, no hay Año Nuevo, porque estamos trabajando para poder minimizar los flujos donde ellos hábilmente siempre buscan minimizar la detección”, agregó.