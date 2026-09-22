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    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    La categoría permite conocer la ubicación de los niños, hacer videollamadas y administrar sus contactos. Pero también generan inquietudes por la presión social y las distracciones. Los smartwatches para niños tienen presencia en Chile con dispositivos como el Huawei Watch Kids X1.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El primer paseo escolar de su hijo fue suficiente para que Jane Ding y su marido decidieran comprarle un reloj inteligente. Les preocupaba que se perdiera y querían tener cómo localizarlo. Como el jardín infantil no permitía dispositivos electrónicos durante la salida, lo escondieron en su mochila.

    La historia, recogida por The Wall Street Journal, ilustra el atractivo de una categoría que se ha instalado entre las familias chinas: relojes infantiles que permiten supervisar sus movimientos (como un tag rastreador) pero además mantener el contacto con los niños (como un celular), mientras se posterga la compra del primer teléfono.

    El hijo de Ding, Larix, tiene ahora ocho años y lleva el dispositivo cuando sale a jugar. Sus padres pueden consultar dónde está y comunicarse con él por videollamada. Aunque todavía no sale solo de casa, contar con esa conexión les da tranquilidad cuando están en un parque o un centro comercial.

    Esa búsqueda de seguridad también tiene una expresión en el mercado chileno, donde se vende el Huawei Watch Kids X1, un reloj que reúne comunicación, localización y herramientas de supervisión parental como alternativa al primer smartphone (revisa en este link nuestra reseña).

    Un dispositivo para los niños que convence a los adultos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Según cifras citadas por el WSJ, aproximadamente uno de cada tres niños de entre cinco y doce años tiene un reloj inteligente infantil en China. En las zonas urbanas, la proporción supera la mitad.

    Una de las principales beneficiadas es Xiaotiancai. Conocida como Little Genius y comercializada internacionalmente como Imoo, la marca lanzó su primer reloj inteligente en 2015.

    De acuerdo con datos de Counterpoint Research, la compañía concentra casi la mitad de las ventas mundiales de relojes inteligentes para menores, un mercado que superó los US$1.000 millones durante el primer semestre de 2026. China representó el 58% de las ventas globales de la categoría en ese período.

    Los dispositivos utilizan tarjetas SIM y ofrecen funciones que van más allá de las llamadas.

    Algunos permiten realizar pagos con dinero cargado por los padres, otros incorporan un sistema de ubicación tridimensional capaz de identificar en qué piso de un edificio está el usuario.

    En China, los precios de Little Genius parten en unos 90 dólares y pueden superar los 300 (un rango de $84.000-$283.000). Para los adultos, el atractivo está en poder comunicarse con los hijos y administrar sus contactos y aplicaciones, sin entregarles todavía un celular con acceso más amplio a Internet.

    El modelo de Huawei que se vende en Chile

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    En Chile, el Huawei Watch Kids X1 comparte la propuesta de mantener a los niños conectados bajo supervisión adulta. Utiliza una SIM propia y se administra mediante la aplicación Huawei FamCare, compatible con iOS y Android.

    Desde ella, los tutores pueden consultar la ubicación, establecer zonas seguras o prohibidas y recibir avisos cuando se cruzan esos límites.

    También ofrece videollamadas, administración de contactos, rechazo de llamadas y mensajes de desconocidos, botón SOS y un “Modo clase” que restringe funciones durante el horario escolar.

    “A través del lector de palpitaciones, se permite tomar las emociones del niño. Esto genera alertas en la app Huawei FamCare con notificaciones del estado de ánimo del niño en tiempo real, diario y con informes semanales, mensuales y anuales”, explica a La Tercera Josefa Bernales, PR Manager de Huawei en Chile.

    “Uno ve en la app tres tipos de estados de ánimo: animado, neutral o desanimado. Esto ayuda a entender en qué momentos del día, el niño o niña está más desanimado o no, y además puede ayudar a detectar ánimo bajo en los niños, en edades en que no comentan tanto sus emociones y sentimientos fuera de casa”, añade.

    El dispositivo permite agregar contactos al agitarlo junto a otro reloj Huawei compatible, pero su incorporación requiere la aprobación de los adultos responsables.

    La presencia de esta categoría en Chile acerca una discusión que el caso chino vuelve especialmente visible: cuánto control buscan los padres y qué tipo de vida digital comienza a desarrollarse dentro de un dispositivo pensado para darles tranquilidad.

    Para algunas familias, el reloj permite aplazar el teléfono, y usar el dispositivo solo para localizar y llamar a los menores, mientras los juegos y otras aplicaciones esperan para más adelante.

    Lee también:

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