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    “Mourinho vuelve a dar pena”: en España cargan contra el DT tras la última derrota del Real Madrid

    Tras caer por 2-1 contra Atlético de Madrid, los merengues dispararon hacia el arbitraje.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Real Madrid vuelve a las quejas en la liga española. En el cuadro merengues no quedaron contentos con el actuar de los árbitros en la derrota por 2-1 contra Atlético de Madrid, por lo que la prensa española cargó contra Mourinho.

    Mourinho vuelve a dar pena: ni fútbol ni autocrítica”, fue el título escogido para una columna de opinión compartida por Joan Vehils, director del diario deportivo Sport.

    “Poco fútbol, pocas ocasiones y demasiado miedo. El derbi madrileño ofreció en su primera parte una buena dosis de tensión, pero escaso espectáculo. Para quienes estamos acostumbrados al fútbol eléctrico y ofensivo del Barça, solo la rivalidad histórica entre Atlético y Real Madrid evitó la siesta”, comenzó señalando en la publicación.

    “Había mucho en juego y también mucho talento sobre el césped. Pero ni Mbappé, ni Vinícius, ni Bellingham, ni el resto de estrellas fueron capaces de romper un partido gris, trabado y por momentos monótono. Mourinho, además, parecía empeñado en imitar a Simeone”, prosiguió.

    Luego, se refirió a la jugada que, a su juicio, comenzó a marcar la decadencia del Real Madrid. “Por contra, la segunda comenzó de manera muy diferente. Huijsen cometió un penalti de libro que le costó la expulsión y permitió al Atlético adelantarse en el marcador. El morbo estaba servido”, indicó.

    “Pero las dudas duraron bien poco. El segundo gol del Atlético dejó muy tocado al técnico portugués, que se marcha al parón en la cuarta posición y con demasiados interrogantes. Dudas entre la afición, dudas dentro del vestuario y dudas, incluso, alrededor de algunas de sus estrellas”, estableció.

    También tuvo palabras para las críticas emitidas por el luso tras el duelo. “Sin embargo, quien no tiene dudas es el propio Mourinho. Según el técnico portugués la culpa de la derrota es del árbitro, del VAR y de Negreira. De todo el mundo menos suya. En fin, vergonzosa la actitud de Mou que vuelve a dar pena. Escusas y más excusas y cero autocrítica”.

    “En fin, que aquel Mourinho que se mostraba impotente ante Guardiola ha vuelto. Otra imagen lamentable para el Madrid de Florentino”, concluye Vehils.

    Las quejas de Mourinho

    En la conferencia de prensa posterior al duelo, Mourinho se presentó incluso con algunas fotografías de las jugadas que consideró claves en el resultado. “Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras, hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro cuando normalmente son 24 horas antes”, señaló el luso.

    También aprovechó de cuestionar las aptitudes de Ortiz Arias. “Después, el colegiado tiene 41 años y no es internacional, por lo que no será un gran árbitro. El pobre no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que le ha llamado a la primera roja y creo que no a la segunda y que tiene una historia rica y tremenda con el Madrid. Sin ir más lejos, el año pasado Osasuna, Real, Girona... Pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor del VAR que tiene una gran historia con el Madrid. En Las Rozas no hay presión, ¿o sí la hay? Enhorabuena al Comité”, añadió un acalorado Mou.

    Esto no fue lo único. Siguió apuntando al desempeño arbitral: “Yo pensaba que encontraba una liga distinta de la que he dejado, me han dicho que no y me han explicado por qué, pero vamos a luchar. Se van tristes mis jugadores pero con el abrazo de su entrenador. Si queremos recordar el Elche, la primera amarilla a Diomandé no es normal. El primer tiempo muy complicado, pudo ser nueve contra once y la segunda acabó siendo diez contra once para ellos”.

    Consultado sobre si cree que LaLiga se pone cuesta arriba por los arbitrajes, Mourinho declaró: “Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid... En este estadio pasan cosas que no son normales”.

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