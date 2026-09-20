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    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    Philippe Eullaffroy, recurrente en sus críticas, envió un potente mensaje tras una nueva caída del equipo canadiense, la quinta consecutiva en la MLS: "Necesitamos ser más eficientes", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alexis Sánchez vistiendo la camiseta del Montreal. Foto: @cfmontreal (Instagram).

    Una nueva derrota hizo sucumbir al Montreal de Alexis Sánchez, que marcha en la última posición de la Conferencia Este. Con 21 unidades, está a 12 del último clasificado a playoffs.

    El equipo del chileno cayó por 2-0 ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia y sumó su quinto tropiezo consecutivo en el certamen. Lejos parece quedar la reciente clasificación a la final de la Copa Candiense. En la MLS, el presente es otro.

    En ese sentido, el técnico Philippe Eullaffroy realizó una autocrítica y lamentó la nueva caída de su elenco: “Hay varios factores, entre ellos el hecho de que los equipos se han acostumbrado a nuestro estilo de juego. A veces somos demasiado rígidos con nuestra identidad e intentamos imponer nuestro estilo a los nuevos jugadores en lugar de adaptarnos”, aseguró.

    “Aunque los partidos siguen yendo relativamente bien, necesitamos ser más eficientes; sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad en este momento”, añadió.

    Eullaffroy apuntó a las falencias defensivas, una crítica recurrente en sus análisis: “Ese primer gol encajado es bastante sintomático de nuestra temporada. Nos metimos en problemas y el rival nos lo hace pagar. No tenemos un equipo que pueda permitirse jugar al 80% de intensidad; siempre tenemos que estar al 100%”, señaló.

    También puntualizó en la poca capacidad de desmarque a la espalda rival: “Somos más reactivos que proactivos. Es un aspecto de nuestro juego en el que somos bastante mediocres, y no aprovechamos lo suficiente los espacios a la espalda de la defensa”, analizó

    Nuestra fortaleza reside en el esfuerzo colectivo, porque a veces carecemos de cualidades individuales; siempre se requiere un esfuerzo de equipo”, cerró.

    El lamento del capitán

    En tanto, el capitán Samuel Piette valoró la mentalidad que tiene el plantel para revertir la compleja situación: “Dada la unidad que existe en este equipo, es impresionante: 21 puntos con ocho partidos por jugar y algunos jugadores podrían haberse rendido, pero no es el caso. Todavía hay 24 puntos en juego, y uno o dos buenos resultados son suficientes para cambiar las cosas”, aseguró.

    “Cada vez que nos preparamos para jugar, ya sea en casa o fuera, sabemos que podemos ganar; ya lo hemos hecho y hemos demostrado que podemos jugar bien”, continuó.

    Piette lamentó las carencias a nivel ofensivo: “Es un resultado decepcionante, y nuestro partido estuvo lejos de ser perfecto, pero hemos tenido partidos mucho peores. En ataque, nos falta contundencia, agresividad e iniciativa. Somos demasiado tímidos a la hora de cerrar los partidos”, indicó.

    “Cuando no marcas, tienes que ser impecable en defensa, y fueron sus cualidades individuales las que marcaron la diferencia”, sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSMontrealAlexis SánchezPhilippe Eullaffroy

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