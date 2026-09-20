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    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    El arquero caboverdiano suma sus primeros partidos en el Cacique, con críticas por su desempeño. A nivel mundial, sin embargo, su impacto se mantiene. El golero fue nominado al premio Lev Yashin e irá a la ceremonia del Balón de Oro. Además, volverá a defender a su selección. Mientras, se acostumbra a su vida en Chile.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, el día en que llegó a Chile. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Vozinha ha vivido con intensidad sus primeros días en Colo Colo. 23 días pasaron desde que Vozinha llegó a Chile para sumarse a la escuadra de Macul hasta que pudo probarse, oficialmente, la camiseta de arquero del Cacique. Ya suma tres partidos con los albos: debutó frente a Unión Española por la Copa Chile y luego actuó ante Huachipato y Deportes Concecpción, por la Liga de Primera. A la expectación que generó su llegada, un fenómeno que se extendió a todo el mundo, ha tenido que agregarle las críticas que recibió por acciones desafortunadas en los tres duelos. Y, en el camino, la adaptación a una nueva ciudad y, por ende, una nueva realidad.

    En su arribo a los albos, el golero llegó fuera de ritmo competitivo. No es casual. Después de la consagratoria actuación que cumplió en el Mundial, se transformó en una celebridad, con el consiguiente beneficio y costo: las invitaciones a eventos que le fueron consumiendo la agenda y lo alejaron de la preparación de elite. “Está desentrenado”, fue la evaluación que surgió desde el cuerpo técnico albo a El Deportivo respecto de la condición en que lo habían recibido. A fuerza de dobles turnos, en Macul lograron que recuperara el nivel. Por eso fue a la banca ante la U y pudo jugar ante los hispanos, para ponerle fin a la espera. Y para dar por iniciado el conteo de minutos que considera la cláusula de renovación de contrato: debe disputar la mitad de los minutos que contempla el calendario albo para que el pacto se extienda por un año más.

    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    Vozinha, a estas alturas, es un colocolino más. Lo demostró en su efusiva participación en los festejos por el triunfo en el Superclásico y, horas antes, compartiendo en su concurrida cuenta en Instagram, que tiene 29,4 millones de seguidores, 500 mil menos que durante el Mundial, un video del Arengazo que el plantel del Cacique recibió en el Monumental, previo al choque frente a los azules. Los hinchas ya lo adoptaron como uno de los suyos: es el que recibe más peticiones de fotografías y en el Monumental, sobre todo entre los niños, suelen verse varias réplicas de su camiseta, con el 29 y su particular apodo.

    En el plantel, ya empieza a sumar amigos. Apenas llegó, en un video institucional, Javier Correa se mostró dispuesto a ayudarle a adaptarse a Santiago e incluso a pasarlo a buscar, si requería alguna orientación. Arturo Vidal también se le ha visto cerca. El Rey era el único jugador albo al que el guardameta seguía antes de su llegada a Macul. O, en rigor, al único que conocía, considerando la estatura de estrella internacional del volante. “Nos llevamos bien. Hablamos mucho. Hemos hecho buena amistad, compartimos mucho”, dijo el mediocampista, en su también concurrido streaming.

    Vozinha, en la celebración del triunfo en el Superclásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El mediocampista, devenido en líbero en la escuadra de Ortiz, también se ha preocupado de integrarlo. “Le pregunto cómo se siente. No me saco fotos para vender humo. Es una relación grata. Nos vamos tras los entrenamientos al sauna con cinco jugadores más. Ahí conversamos harto”, detalló.

    Por razones obvias, con los otros que mantiene una óptima relación es con los arqueros del plantel. Una señal es que al primer jugador albo que siguió en la plataforma fue a Gabriel Maureira, con quien, en la práctica, compite por la titularidad.

    El vecino Vozinha

    Vozinha sigue esperando la llegada de sus familiares. Incluso de Akyra, su perra labradora. En Macul, donde elogian su sencillez, encuentra la compañía que aún no tiene de sus núcleo más cercano, al que espera en la casa que eligió en Vitacura para recibirlos. Para no perderse en Santiago, se las arregla con las indicaciones de sus compañeros y un amigo infalible para estos menesteres: Waze.

    Vozinha junto a Gustavo Cassin, dueño de Metissage.

    Para los ratos libres, encontró un refugio: la panadería Metissage, situada a metros de su residencia. En el local ha dejado la misma imagen. “Es una persona muy sencilla. La fama le llegó hace un mes y medio, viniendo de un lugar que conocían los portugueses y los africanos que están enfrente. Ha llegado a una ciudad, a un equipo de primera línea dentro del país. Yo creo que ha manejado muy bien la fama. Es un tipo muy sencillo, simple. En mi caso, no hablamos de fútbol con él. Ni con él ni con nadie de su entorno que viene acá. De a poco se va adaptando a un mundo distinto al de una isla. No me ha comentado respecto de eso. Es más lo que se mueve con el equipo. Solo viene con nosotros, porque se acuerda de ciertos productos”, explica Gustavo Cassin, gerente de operaciones y gestión de la empresa. Los croissants son sus favoritos.

    En el negocio encuentra privacidad. “Quizás eso le ha dado comodidad. Hablamos más como personas. Nunca me menciona a nadie de Colo Colo. Es mostrarse cómo es. En su aspecto humano. Con todos. Les da el saludo a todos. A cualquiera que le pida foto, se la concede. Acá hay fanáticos de la U que se sacan fotos con él. Igual, a nuestro local viene gente de distintos ámbitos y lo hacen porque se cuida mucho la privacidad. Hemos tenido un desayuno con Coldplay y se sintieron cómodos. Lo mismo empresarios, políticos, deportistas. Antes del Mundial de rugby, los Cóndores estuvieron acá”. sostiene Cassin.

    “Acá llega el vecino Vozinha. A mí me enseñó cómo se pronuncia su nombre. Y no es cómo lo decimos acá. Es una persona sumamente sencilla, muy amigable”, concluye.

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