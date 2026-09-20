Julen Erauzkin, head coach del remo: “Estoy limitadamente feliz, porque veníamos por más medallas”

El Team Chile de remo, liderado por las mellizas Antonia y Melita Abraham, se impuso en el medallero de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, con siete oros, cinco platas y un bronce. Un resultado que confirma un trabajo de años y que hoy encabeza el vasco Julen Erauzkin.

¿Cómo evalúa la actuación del equipo?

Estoy limitadamente feliz. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Hay que felicitar al equipo, pero creo que tenemos que seguir aprendiendo.

¿Usted esperaba más medallas?

Esperaba más medallas. Todos tenemos objetivos y en el propio equipo hay gente que ha terminado la competición con un sabor extraño en la boca. Veníamos por más, simplemente. A veces también puede ser un error de cálculo, pero yo estoy feliz y con ganas de empezar a mejorar algunas cosas y prepararnos para un evento más exigente.

¿Su meta eran nueve oros?

Sí, yo pensaba que podíamos rondar por ahí, sin tampoco alardear de nada. Bueno, esperaba nueve y hemos conseguido siete, puedo estar equivocado, pero no estaba tan desviado. Es cierto que el resto también compite y por eso hay que seguir trabajando y el remo es un lugar colaborativo, no de egos.

Julen Erauzkin revela que el equipo compitió con botes prestados. Foto: Óscar Muñoz Badilla/Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografiadeportiva

También habla de la autoexigencia de ustedes...

Claro. Felicito al remo, pero yo voy a ser más autoexigente conmigo y creo que indirectamente todos tenemos que ser más autoexigentes porque, si hay una cosa que tengo clara, es que cuando un país te ayuda y te compra una flota nueva y se gasta un montón de dinero en ti, del dinero de los chilenos, lo único que podemos intentar es devolver alegría a esos chilenos que con sus impuestos nos permiten practicar un deporte. Soy súper respetuoso de eso y quiero devolver con éxitos y con los chilenos cantando el mayor número de veces su himno. A mí no me gusta perder ni a las canicas.

Pareciera que su mentalidad lo obliga a ir por más...

Creo que tenemos que ir constantemente a por más. Ya vendrán momentos también peores, seguro. Con la misma mentalidad, mejoras los momentos buenos y sales de los malos. Por tanto, creo que así es como hay que actuar en el deporte de rendimiento moderno. Cualquier otra cosa es ir contra la dinámica de toda esta jugada de competición.

¿Y qué le parece el sistema en que está inmerso el remo?

La gente es muy trabajadora, son buenos deportistas, la estructura es buena, aunque después del incendio de marzo la logística se nos ha complicado y los barcos nuevos tampoco nos han llegado. Tuvimos que competir con botes prestados y eso fue un pequeño hándicap. No vamos a poner excusas. Eran los botes que teníamos, era lo que podíamos hacer y hemos ganado el medallero. La nueva flota llegó ayer (jueves) a Curauma. Llegó tarde, pero por lo menos la tendremos para la siguiente competencia.

Usted mencionaba que había que trabajar intelectualmente. ¿A qué se refiere con eso?

Bueno, hay que empezar a pensar si los sistemas selectivos se pueden mejorar, si el entrenamiento lo podemos mejorar, en la planificación de la próxima competencia, en fin. El planteamiento intelectual es cuando uno pone en el papel lo que quiere hacer y analizar después de lo hecho. Yo siempre digo que el alto rendimiento es una ecuación con muchísimas variables y quizás no las podemos controlar todas y quizás tampoco sabemos los motivos de una cosa y otra, pero sí hay cosas que mejorar, porque sí hemos detectado cosas que podemos hacer mejor. Lo que haces bien, continúalo, y lo que hay que mejorar, mejóralo.

El equipo de remo festejó el primer lugar en el medallero de los Juegos Suramericanos. Foto: Óscar Muñoz Badilla. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

¿Cuánto influye para el resto tener a las mellizas Abraham?

Son referentes. Nadie va a descubrirlas, los resultados son consultables y ahí están. Tenerlas hace mejor al equipo. ¿Cuánto ayuda Messi a Argentina? Bueno, si tienes al mejor jugador del mundo, seguro que el resto cree. Salvando las distancias y no cayendo en el error de la comparación fácil, esto es algo parecido. Tener a unas top 5 a nivel mundial, refuerza al resto de las mujeres y también a los chicos.

Al final son un equipo...

Somos un deporte de conjunto. ¿Cuántos deportes utilizan las palabras de decir tenemos que remar juntos? ¿Cuántos empresarios dicen tenemos que remar todos juntos? O sea, todo el mundo utiliza el concepto de remar juntos como algo necesario, yo siempre digo a mis atletas que uno más uno es más que dos, mucho más que dos. Ojalá tuviéramos cinco hermanas Abraham porque tener referencias hace que el conjunto sea mejor.

¿Cómo se ha sentido en Chile en estos dos años?

Ya soy lo suficientemente viejo o mayor, no sé cuál es la palabra. Pero si no estuviera a gusto, me iría. Este es un país espectacular, tiene unos lugares de entrenamiento que coloco entre los mejores del mundo y eso es algo que hay que decir. Lo tiene todo, solo que estamos un poco alejados de la competición. Eso es lo que nos falta. Puedes entrenar 10 horas, pero la competición de nivel solo se puede practicar compitiendo, no hay forma de simular esa situación.