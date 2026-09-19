Comisión Electoral rusa denuncia un “potente ciberataque” contra su sistema de voto electrónico durante comicios parlamentarios

La presidenta de la Comisión Electoral rusa, Ella Pamfilova. Foto: Карпухин Сергей / Zuma Press / Europa Press.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia denunció este sábado un ciberataque contra el sistema de voto electrónico en Moscú, registrado durante la madrugada local, aunque aseguró que fue “neutralizado con éxito”.

El hecho ocurre cuando la nación bicontinental celebra, desde el viernes y hasta este domingo, elecciones parlamentarias en las que los ciudadanos elegirán a los 450 diputados de la Duma Estatal, además de los gobernadores de 11 regiones, y en las que Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, aspira a una nueva mayoría ante la falta de competencia política real.

Al respecto, la presidenta del organismo electoral, Ella Pamfilova, relató en declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS que “según información actualizada recibida hace muy poco, el sistema de Moscú fue objeto de un ataque muy potente y prácticamente continuo durante toda la noche”.

Y añadió: “Este ataque continúa de forma casi constante y es de gran envergadura e intensidad; es decir, actualmente tiene a Moscú como objetivo” .

Sin embargo, destacó que “todo está bien y nadie se ha dado cuenta” del episodio, ya que “fue neutralizado con éxito, gracias a que contamos con medios de protección muy eficaces”.

“No hemos recibido ninguna información sobre incidentes o quejas relacionadas con el DEG”, señaló aludiendo, por su sigla en ruso, al sistema de voto electrónico remoto local.

De la misma forma, consideró que el ciberataque contra el sufragio “es claramente un intento coordinado de perturbar el funcionamiento normal del sistema y ejercer presión negativa sobre todo el proceso electoral en la capital”.