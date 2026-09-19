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    Martín Labra se anota con un triunfo en esquí náutico: Team Chile alcanza las 23 medallas de oro en los Juegos Odesur

    El esquiador añadió un nuevo metal dorado a la delegación nacional, que completó otra fructífera jornada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Martín Labra consiguió la medalla de oro en el esquí náutico.

    El Team Chile sigue firmando una participación destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una jornada llena de celebraciones para el deporte nacional, la delegación chilena extendió su gran momento competitivo y alcanzó la barrera de las 23 medallas de oro.

    El encargado de añadir la presea dorada más reciente fue Martín Labra, en el esquí náutico. El overolista remató en la primera casilla tras vencer al representante local de Argentina y dejó atrás un 2025 en el que estuvo aquejado por las lesiones.

    La faena del múltiple campeón mundial juvenil y medallista adulto no fue exclusiva en las aguas rosarinas. Agustina Varas también aportó con una plata, mientras Dominga González fue bronce, ambas en categoría overall.

    Un sábado fructífero

    Además del valioso desempeño de los esquiadores, el Team Chile también se llenó de festejos en deportes como natación artística, judo y vóleibol femenino.

    En el primer turno, puntualmente en la prueba de duetos de la natación artística femenina, las gemelas Soledad y Trinidad García brillaron con una gran rutina y le dieron a la delegación nacional la primera presea dorada del día. Minutos después, en la modalidad mixta, Theodora Garrido y Nicolás Campos también deslumbraron en las aguas argentinas y sumaron otro oro.

    Seguido de esto, Thomas Briceño conquistó el título en el judo, en la categoría de -100 kg. Al dos veces olímpico y campeón de Juegos Panamericanos se le sumaron Francisco Solís con su plata en +100 kg y los bronces de Jorge Pérez en -81 kg, Mary Dee Vargas en -48 kg y Marcela Alfaro en -57 kg.

    En el vóleibol femenino, en tanto, las Guerreras Rojas se anotaron con un histórico oro al vencer a Paraguay por 3-0, en parciales de 25-13, 25-11 y 25-12. En su paso por el torneo, las nacionales terminaron invictas con cuatro victorias al hilo: ante el mencionado conjunto guaraní, Venezuela, Colombia y Argentina, el combinado local.

    Con estos resultados, Chile se ubica, de forma momentánea, en el quinto lugar del medallero. Venezuela (4°), Colombia (3°), Argentina (2°) y Brasil (1°) están por delante.

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