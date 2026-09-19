Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público
Las restricciones se aplicarán este sábado 19 de septiembre en un amplio perímetro del Parque O’Higgins y sectores cercanos a la Alameda. Vehículos particulares y transporte público no podrán ingresar al cuadrante establecido, mientras que diversos servicios de Red Movilidad modificarán sus recorridos.
Desde las 07.00 horas de este sábado 19 de septiembre se implementarán cortes y desvíos de tránsito en un amplio perímetro del Parque O’Higgins y sectores cercanos a la Alameda, debido al desarrollo de la Parada Militar 2026, por el Ducentésimo Décimo Sexto Aniversario Patrio y el Día de las Glorias del Ejército de Chile.
Tanto los vehículos particulares como los de transporte público no podrán transitar hacia el interior del perímetro comprendido por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Avenida España, Avenida Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane, en la comuna de Santiago.
Los conductores de vehículos o pasajeros que residan al interior de este cuadrante podrán ingresar previa acreditación de su domicilio.
Las medidas de restricción de tránsito podrán experimentar modificaciones de acuerdo con el comportamiento del flujo vehicular.
Cambios en recorridos de Red Movilidad
Durante el desarrollo de la ceremonia cívico-militar, diversos servicios de buses serán reruteados en sectores de Santiago, Providencia y Las Condes. Los itinerarios informados son los siguientes:
- Servicio 106: ida por RH – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH. Regreso por RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Santa Rosa – RH.
- Servicios 419 y 423: retorno anticipado hasta la habilitación de Plaza Baquedano. Ida por RH – Diagonal Paraguay – Av. Portugal – Curicó – Santa Rosa – RH.
- Servicios 401, 405 y 421: ida por RH – Avenida Diagonal Paraguay – Avenida Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH.
- Servicio 505: ida por RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH. Regreso por RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Av. Santa Rosa – Mac Iver – RH.
- Servicio 513: ida por RH – Diagonal Paraguay – RH. Regreso por RH – Marín – Eleuterio Ramírez – Av. Santa Rosa – RH.
- Servicio 517: ida por RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – Manquehue Sur – RH. Regreso por RH – Av. Tobalaba al sur – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Lira – Victoria Subercaseaux – José Miguel de la Barra – RH.
- Servicios 516 y 519: ida por RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Vicuña Mackenna – RH. Regreso por RH – Vicuña Mackenna – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH.
- Servicios 406, 407 y 426: ida por RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Rancagua – Fco. Bilbao – Manquehue – Apoquindo – RH. Regreso por RH – Apoquindo – Alonso de Córdova – Vitacura – Andrés Bello – Cardenal José María Caro – San Antonio – Alameda – RH.
- Servicio 518: regreso por RH – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH.
- Servicio 422: ida por RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Portugal – RH. Regreso por RH – 10 de Julio – Santa Rosa – Alameda – RH.
- Servicio C01: ida por RH – Martín de Zamora – Manquehue – RH. Regreso por RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Manquehue – Cristóbal Colón – RH.
- Servicio C01c: RA – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH.
- Servicio C02: ida por RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH.
- Servicio B15: ida por RH – Bellavista – Loreto – RH.
- Servicio B27: ida por RH – Santa María – Del Arzobispo – Eliodoro Yáñez – RH.
- Servicio 403: ida por RH – San Francisco – Santa Isabel – RH. Regreso por RH – 10 de Julio – Santa Rosa – RH.
- Servicios 412 y 418: ida por RH – San Francisco – Santa Isabel – Diagonal Oriente – Dr. Pedro Lautaro Ferrer – Los Leones – Francisco Bilbao – RH.
- Servicio 425: regreso por RH – Nevería – San Pascual – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – RH.
- Servicios C11 y C15: ida por RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH.
- Servicio C14: ida por RH – Av. Apoquindo – Los Militares – Américo Vespucio – Asturias – Av. Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH.
- Servicio C20: ida por RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – Retorno Las Hualtatas – Av. Américo Vespucio Norte – RH.
- Servicio 430: ida por RH – Los Conquistadores – Kennedy – Nudo Kennedy – Manquehue Norte – Alonso de Córdova – Sebastián Piñera – Av. Apoquindo – RH. Regreso por RH – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Rotonda Irene Frei – Av. Vitacura – Américo Vespucio – RH.
- Servicio 503: ida por RH – Santa María – Puente El Arzobispo – RH. Regreso por RH – Puente El Arzobispo – Bellavista – RH.
- Servicio 345: RA por RH – San Francisco – Padre Alonso de Ovalle – Av. Santa Rosa – RH.
- Servicio H13: ida, hacia Metro Los Héroes, por RH – Coquimbo – Av. Santa Rosa – RH. Regreso, hacia Población Santa Olga, por RH – San Francisco – Santa Isabel – RH.
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