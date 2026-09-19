Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

16:08 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 19 km al sur de Calama y a una profundidad de 108 km.

14:59 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 15 km al suroeste de Socaire y a una profundidad de 142 km.

14:15 horas

Sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 89 km al noreste de Socaire y a una profundidad de 217 km.

13:16 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 31 km al este de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 133 km.

12:16 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 27 km al este de Pisagua y a una profundidad de 35 km.

12:10 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 65 km al noreste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 193 km.

10:25 horas

Sismo de magnitud 4.4, ocurrido a 23 km al noroeste de La Serena y a una profundidad de 54 km.

06:04 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 91 km al sur de Ilo y a una profundidad de 20 km.

03:54 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 56 km al sur de Pica y a una profundidad de 107 km.

03:33 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 19 km al noroeste de Mejillones y a una profundidad de 32 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: