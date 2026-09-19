Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

La llegada de Zinedine Zidane a la banca de Francia tras el exitoso proceso de Didier Deschamps le dio un nuevo aire a Les Bleus. Y así lo demostró en su primera convocatoria como seleccionador galo.

El DT debutará el próximo 25 de octubre ante Turquía en el estadio Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu de Kocaeli y en la nómina sorprendió dejando al margen nada menos que 11 jugadores que estuvieron en el último Mundial de Norteamérica, donde obtuvieron un decepcionante cuarto lugar.

Como primera gran novedad del listado, se encuentra el retorno de Eduardo Camavinga, quien se quedó fuera de la cita planetaria a último momento. Para Zizou, el mediocampista es fundamental en su esquema y no le importó que hubiera perdido la titularidad en el Real Madrid.

Dentro de la convocatoria tampoco están los hermanos Theo y Lucas Hernández. Mientras que Aurélien Tchouaméni se quedó en Madrid recuperándose de las molestias que no lo han dejado tranquilo en el comienzo de la temporada. A estas ausencias, se suman las de N’Golo Kanté, Lucas Digne, Marcus Thuram, Brice Samba, Malo Gusto, William Saliba, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta.

Las novedades

Dentro de los rostros nuevos de la convocatoria, resaltan la presencia del defensa central del Liverpool, Jeremy Jacquet, del delantero del Rennes, Esteban Lepaul, y de Andy Diouf. Otro que sobresale es Lucas Da Cunha, mediocampista del Como. En el pórtico, aparece Guillaume Restes, arquero del Toulouse.

Zinedine Zidane se estrenará el 25 de septiembre ante la Turquía de un viejo conocido, Vincenzo Montella, en la Liga de Naciones. Posteriormente, tras visitar a Bélgica, que es dirigida por Mark van Bommel, el 28 de septiembre, el nuevo DT por fin podrá tener su primer partido como local el 22 de octubre frente a la Italia de Roberto Mancini.

La nómina

Arqueros: Mike Maignan, Guillaume Restes y Robin Risser.

Defensas: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert y Dayot Upamecano.

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot y Warren Zaire-Emery.

Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Esteban Lepaul, Kylian Mbappé y Michael Olise.