La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

Las lágrimas que derramó Cristiano Ronaldo en la eliminación de Portugal ante España en el pasado Mundial, parecían sellar la unión entre el jugador y su selección. Tras 233 partidos representando al combinado europeo y con 41 años, todo indicaba que ya no volvería a lucir sus colores patrios.

Sin embargo, el nuevo entrenador de los lusos Jorge Jesús señaló que CR7 estará en su convocatoria para los primeros partidos de la Nations League, el próximo 24 de septiembre contra Gales y el 27 de este mes ante la Noruega de Erling Haaland.

Claro que la buena noticia para Cristiano no venía sola. El adiestrador portugués advirtió que el delantero estará en la nómina, pero no será titular indiscutido. “Su rendimiento es lo que importa, el pasado no cuenta. Cristiano es un jugador como todos los demás. Si está rindiendo bien, jugará. Si no, no”, lanzó.

Luego se preguntó el ídolo del Real Madrid tiene un estatus diferente y su respuesta fue afirmativa. “Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que es diferente de los demás, eso sí”, explicó.

Cristiano se despidió de los mundiales sin alzar la copa. Foto: @Cristiano.

Algo que se condice con las palabras que había expresado cuando asumió la dirección técnica de Portugal a pocos días de quedar fuera de la cita planetaria. “No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él, siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, aseveró en aquella oportunidad.

Si finalmente, el ariete suma minutos en el campeonato europeo pueden ser los últimos con su país, ya que el propio jugador anunció su fecha de retiro. “Este probablemente sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, aseguró sobre el desenlace de su laureada carrera.

Luego concluyó: “Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una”.