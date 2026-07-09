Zoom a Cristiano Ronaldo en Mundiales, la leyenda que no pudo cumplir el sueño de la primera estrella para Portugal

Cristiano Ronaldo se paseaba lento por el césped del estadio de Dallas, mientras sus compañeros lo observaban desde más atrás. Iba de un lado hacia otro, como buscando una explicación. Los ojos de a poco se le pusieron llorosos y se llevó la mano al rostro para taparse, luego saludó al público y aplaudió. Era una clara señal de adiós. Así fueron los últimos segundos en una Copa del Mundo de uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas.

En lo colectivo, la derrota de Portugal ante España fue un fiel reflejo de su participación en este Mundial. Era un equipo que tenía para dar más, algo que se repite en las últimas ediciones del torneo. No pudo vencer a RD Congo en su estreno, goleó a Uzbekistán, cerró la fase de grupos ante Colombia en un duelo en el que por varios momentos fue superado y en dieciseisavos de final vencieron a Croacia con polémica, en un encuentro parejo. Por el nivel de sus individualidades, se esperaba más de los lusos.

Foto: selección de Portugal en X.

En tanto, Cristiano Ronaldo se matriculó con tres goles. La cifra no es negativa, aunque el desglose no lo favorece, ya que dos fueron ante el débil elenco uzbeko y uno de penal contra los croatas. Además, otras figuras de renombre como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland ya alcanzaron los siete tantos.

Luego de la eliminación ante España, CR7 fue autocrítico: “Podríamos haberlo hecho mejor en esta Copa del Mundo, pero fuimos eliminados por uno de los equipos que llegarán a la final o estarán cerca de ella. Creo que fue un partido muy disputado (...) Me da mucha pena dejar el Mundial así, pero como dije ayer en la rueda de prensa, lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila”.

11 festejos, en una prestigiosa lista

El nacido en Madeira acumula seis participaciones mundialistas (2006, 2020, 2014, 2018, 2022 y 2026) y en todas sumó goles, algo que es un récord histórico. En total, registra 11 tantos y 2 asistencias en 27 partidos disputados.

Con esas conquistas, se ubica en el octavo lugar en la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo, igualado con Harry Kane (que podría superar esa cantidad durante estos días), Jürgen Klinsmann y el húngaro Sándor Kocsis, y solo un tanto por debajo de Pelé.

Al poner el foco en los rivales a los que Cristiano le marcó en Mundiales, el registro indica que le anotó un gol a Irán en 2006, otro a Corea del Norte en 2010, también a Ghana en 2014, tres a España y uno contra Marruecos en 2018, otro a Ghana en 2022 y los tres mencionados en la presente edición del torneo.

Uno de los puntos en los que quedó en deuda fue que, de estos goles, apenas uno es en partidos de eliminación directa (contra Croacia hace unos días). El resto son todos por la fase de grupos.

Lejos de la copa

Su debut en los Mundiales fue ante el seleccionado de Angola en Alemania 2006. Con 21 años, fue la vez en que más cerca estuvo de levantar el trofeo. Jugó los seis partidos como titular, con la 17 en la espalda, en una campaña en la que alcanzaron las semifinales.

En octavos sobrevivieron a la Batalla de Núremberg contra Holanda (hoy Países Bajos), en el compromiso con más amonestaciones en la historia de la Copa del Mundo, en cuartos eliminaron a Inglaterra en penales y en las semis cayeron contra Francia. En el partido por el tercer lugar, perdieron por 1-3 ante el anfitrión Alemania.

La historia fue menos exitosa en Sudáfrica 2010. En su zona igualaron contra Costa de Marfil y Brasil, mientras que golearon por 7-0 a Corea del Norte, partido en el que marcó el Bicho. En octavos, se enfrentaron a España y cayeron por la cuenta mínima, elenco que luego se coronó campeón del certamen.

Brasil 2014 fue una edición amarga para Cristiano, en lo individual y colectivo. Llegó condicionado por una fuerte tendinitis rotuliana luego de una intensa temporada con Real Madrid y jugó los tres encuentros del grupo: goleada en contra 0-4 ante Alemania, empate 2-2 frente a Estados Unidos y un triunfo 2-1 sobre Ghana que no alcanzó, porque se despidieron en primera fase.

La situación mejoró para Rusia 2018. En lo individual, fue el Mundial en el que CR7 más brilló: sumó cuatro goles, gracias a un espectacular triplete ante España y otro festejo contra Marruecos. El equipo volvió a superar la fase de grupos luego de lo que sucedió en la edición anterior, pero quedó eliminado sorpresivamente en la ronda de los 16 mejores ante Uruguay.

Foto: David Leah/Mexsport/Photosport DAVID LEAH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

Cuatro años después, en Qatar 2022, el seleccionado luso se volvió a meter entre los ocho mejores del mundo. Cristiano y compañía superaron con facilidad la fase de grupos. Sin embargo, un conflicto con el entrenador Fernando Santos lo sacó de la titularidad. El equipo goleó a Suiza en octavos y en la ronda siguiente, cuando el camino parecía pavimentado para alcanzar las semis, Marruecos los eliminó del torneo, con CR7 ingresando desde la banca en el segundo tiempo. Como tantas veces, se quedaron con la sensación de que tenían un equipo para avanzar más en el torneo.

Antes y después de CR7

La estrella portuguesa, al ser consultado en la conferencia de prensa por su balance en los mundiales, no cree que exista una deuda. Para eso, equipara la Eurocopa obtenida hace 10 años con los Mundiales: “Hoy me desperté con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí. Gané tres títulos con Portugal; antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. Estoy feliz. El título más importante que ha ganado la selección nacional fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente. Repito, me voy con la conciencia tranquila, di lo mejor de mí. Mañana será un nuevo día y la vida continúa”.

Los números indican que, antes de la irrupción de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa tenía apenas tres participaciones en la Copa del Mundo. Sin embargo, en una de ellas, en Inglaterra 66, obtuvo su mejor registro, el que aún no es superado: un tercer lugar, con el mítico Eusébio como figura.

Para la próxima edición, Portugal tiene su clasificación asegurada porque es uno de los anfitriones. Tienen la exigencia de reinventarse para mantener vivo el sueño de la esquiva primera estrella en un Mundial.