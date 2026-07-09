No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

Hace justo un año, la compañía Minera Cobre Verde SpA (exMinera Rayrock Limitada) había solicitado a la justicia llevar a cabo una reorganización judicial que la salvara de la quiebra. Pero el proceso no pudo salir adelante, por lo que finalmente el tribunal declaró la liquidación de la empresa de propiedad del inversionista francés Franck Yves Lançon. Y ahora sus activos salieron a remate.

Cobre Verde, considerada una atractiva jurisdicción minera ubicada a 40 kilómetros del puerto de Antofagasta, es una empresa de mediana minería que cuenta con una mina llamada Rayrock (que le dio su nombre original a la compañía) y una antigua planta de electroobtención SX-EW capaz de producir hasta 10 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, con circuitos de aglomeración y lixiviación existentes con potencial de expansión, según la publicación especializada Rumbo Minero.

La compañía contaba con un capital declarado de $43.543 millones en agosto de 2024 y había suscrito un acuerdo de venta de cobre a la canadiense Electric Royalties. Sin embargo, sus compromisos financieros la complicaron de tal manera que no pudo responder.

El 21 de abril de 2025, la empresa de factoring Factotal solicitó la liquidación forzosa de Cobre Verde por el impago de cinco facturas que acumulaban sólo $94 millones.

La solicitud de reorganización, presentada por la empresa minera en julio de 2025, fue acogida en primera instancia por el 28° Juzgado Civil de Santiago el 7 de agosto del año pasado.

El pasivo total de la empresa ascendía a $30.687 millones, según el acta de la última junta de acreedores realizada el pasado 1 de julio.

Sus tres mayores acreedores, excluyendo las personas relacionadas, eran: Compañía Minera Cielo Azul Limitada, filial de la canadiense Marimaca Copper, con 33,8% del total del pasivo o US$$10,5 millones; la compañía financiera india Brahma Finance Limited, con US$5,3 millones, la antofagastina Ecofierro Spa, con $825 millones y DBT Canada, con US$437 mil.

Sus deudas con empresas relacionadas eran de $5.162 millones con la firma Cobre y Metales Logística; $4.468 millones con la sociedad HTH Minerals SEZC; $2.092 millones con Cobre y Metales S.A. y $21,7 millones con Alpacific Exports. Si se excluye la deuda con empresas relacionadas, el monto total del pasivo disminuía a $15.880 millones.

Sin embargo, la junta de acreedores de la empresa, realizada el 23 de enero de este año, rechazó la propuesta de reorganización judicial por lo que se declaró la liquidación forzosa de la empresa.

De acuerdo a un aviso publicado en El Mercurio, el próximo martes 4 de agosto a las 16 horas se realizará el remate del 100% de los activos de la Minera Cerro Verde SpA como unidad económica, lo que incluye sus pertenencias mineras, derechos de agua subterránea, ripios, su planta de electroobtención, y de osmosos, así como sus permisos ambientales vigentes.

De este modo, se pretende recibir un valor mínimo de 14 millones de dólares (unos $13 mil millones) por la unidad económica con una garantía de US$1 millón, según fijó la junta de acreedores. “El pago del precio mínimo ofrecido (US$14.000.000.-) será al contado dentro del plazo de 90 días a contar de la adjudicación de acuerdo a las bases”, dice el acta de la asamblea de acreedores. Las ofertas deberán presentarse a la liquidadora concursal Loreto Ried.