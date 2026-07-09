SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogada imputada por delitos de corrupción en Los Ángeles debe seguir en prisión preventiva

    La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso presentado por la defensa de Susana Cortes. Se le investiga como autora de delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación. I

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva de la abogada Susana Andrea Cortés Karmy, imputada por la Fiscalía de Ñuble como autora de los delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación.

    Se trata de ilícitos que habría cometido entre 2017 y 2024, en el marco de una trama de corrupción en el sistema de persecución penal en Los Ángeles, que involucra a la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial y que se relaciona con el crimen organizado.

    En un fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista –integrada por los ministros Camilo Álvarez Órdenes y Gonzalo Díaz González y el abogado Rafael Kuncar Oneto– rechazó la apelación de la defensa y confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángele.

    El tribunal de alzada compartió el razonamiento de primera instancia en torno a que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante la gravedad de los delitos imputados y las penas que arriesga.

    “En cuanto a la tesis de la defensa sobre la variación de las circunstancias, específicamente respecto al éxito de las diligencias pendientes por la formalización de otros coimputados y la presentación de querellas de capítulos, cabe señalar que, si bien se han verificado ciertos hitos procesales, aún persisten diligencias relevantes, toda vez que no se ha resuelto una de las querellas de capítulos pendientes y relativa a una jueza de la República; de manera que, no desaparece el presupuesto procesal tenido en su oportunidad en consideración para decretar la prisión preventiva de la imputada”, sostiene el fallo.

    La resolución aborda un informe psicológico de la abogada que da cuenta de las “particulares condiciones” en que se encuentra, estimando que “resultan insuficientes para alterar la intensidad de la cautelar decretada, toda vez que no incide en los presupuestos que la ley regula para imponerla”.

    “El informe social, en tanto, da cuenta de patologías que conforme a los certificados médicos a que se aluden en el recurso de apelación, son contemporáneas al periodo octubre de 2024 a marzo de 2025, por lo que tampoco pueden entonces ser consideradas para los efectos pretendidos por la defensa”, indicó la Corte de Concepción.

    El tribunal de alzada hizo ver que “la necesidad de cautela se satisface únicamente con la prisión preventiva de la encausada”.

    “Atendida la pluralidad de hechos por los que se encuentra formalizada, la cuantía de las penas asignadas a los mismos, la particularísima forma de comisión, los bienes jurídicos afectados por la perpetración de los mismos y la pluralidad de partícipes en ellos, determinan que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, señala la resolución, echando por tierra la pretensión de la defensa de que se abriera la puerta al pago de una caución para que la imputada optase a una medida cautelar menos gravosa.

    Más sobre:Poder JudicialLos ÁngelesCorrupciónFiscalía de ÑubleSusana Cortés KarmyCherie Palomera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    Aluvión en Corral y más de 210 mm de agua en Valdivia son los mayores estragos del sistema frontal declarado en ocho regiones

    Lo más leído

    1.
    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    2.
    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    Arrau por caso de detective que acusó corrupción en la PDI y Fiscalía: “Son actos que no hay que dejarlos pasar”

    3.
    Fiscalía revela que Karen Rojo llegará en “una o dos semanas” a Chile y abonará los años que estuvo presa en Países Bajos

    Fiscalía revela que Karen Rojo llegará en “una o dos semanas” a Chile y abonará los años que estuvo presa en Países Bajos

    4.
    Fiscalía acorrala al exdiputado Lavín y lo formaliza por facilitar los medios para comercializar datos del padrón electoral

    Fiscalía acorrala al exdiputado Lavín y lo formaliza por facilitar los medios para comercializar datos del padrón electoral

    5.
    Migraciones activa protocolo excepcional para venezolanos que quieran retornar a su país con ayuda humanitaria por el terremoto

    Migraciones activa protocolo excepcional para venezolanos que quieran retornar a su país con ayuda humanitaria por el terremoto

    6.
    Carabineros incautan 500 mil láminas y 300 álbumes falsificados del Mundial: avalúo supera los $93 millones

    Carabineros incautan 500 mil láminas y 300 álbumes falsificados del Mundial: avalúo supera los $93 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio
    Chile

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6
    Negocios

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile
    El Deportivo

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

    En vivo: España, con Lamine Yamal, enfrenta a Bélgica por el paso a las semifinales del Mundial

    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico
    Cultura y entretención

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa