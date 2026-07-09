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    Fiscalía revela que Karen Rojo llegará en “una o dos semanas” a Chile y abonará los años que estuvo presa en Países Bajos

    Desde el Ministerio Público explican el proceso que ocurrirá durante julio cuando la exalcaldesa de Antofagasta llegue a territorio nacional. Dado el tiempo que estuvo tras las rejas en una cárcel de mujeres en Utrecht, la exjefa comunal podría obtar a beneficios para cumplir el remanente de su pena en libertad.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Karen Rojo.

    Ante la inminente llegada de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a Chile, desde Países Bajos, la Fiscalía Nacional explicó los pasos a seguir.

    Hace algunos años atrás, Rojo fue condenada a una pena efectiva de cárcel de cinco años y un día por un delito de fraude al Fisco ocurrido entre 2015 y 2016, mientras encabezó el municipio nortino.

    Sin embargo, cuando su pena quedó firme y ejecutoriada, Rojo se fue del país rumbo a Países Bajos. Estando allá, y luego de ser requerida internacionalmente por la justicia chilena, fue detenida en Europa y luego ingresada a la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, ubicada en Utrecht, a la espera de su extradición.

    Ahora que quedó lista para regresar a Chile, el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, cuenta a La Tercera lo que pasará respecto de su nueva situación penal.

    Hernández relata que el Departamento de Interpol de la PDI, con su par de Países Bajos, están trabajando para la extradición, la que ocurrirá en el mes de julio: “Más o menos entre una y dos semanas más”. Todo este proceso, como la compra de pasajes, corre por costo de la Cancillería.

    Cuando pise territorio nacional, explica Hernández, pasará “por una audiencia de control de detención en Santiago, en el juzgado de garantía que corresponde al aeropuerto”.

    Dicho tribunal, agrega, “tendrá que exhortar a los tribunales de Antofagasta, que es donde se dictó la condena y desde donde se pidió la extradición”.

    ¿Haberse ido de Chile agrava su situación penal? Ante dicha pregunta, Hernández dice que dependerá de algunos factores: “Es discutible porque ella, al momento en que se pronuncia la sentencia de término, que la condenó, se encontraba en libertad. El solo hecho de haber evadido el accionar de la justicia estando en libertad y no teniendo en ese momento ninguna medida cautelar personal que prohibía su salida del país, entendemos que en principio esto no tendría que agravar la sentencia que se le dictó en su contra”.

    Dado que Rojo estuvo todos estos años presa en Países Bajos, Hernández dice que esos años deberían abonarse a la condena recibida en Chile. “Debiera abonarse, para lo cual va a haber que conseguir que el Reino de los Países Bajos expida algún certificado que determine cuántos días estuvo privada efectivamente de libertad por la causa de extradición”, afirma el abogado.

    Por el tiempo que ha pasado, y el hecho de que la condena solo fue a cinco años, existe la posibilidad de que el remanente de la pena pueda ser cumplido en libertad: “Podría optar a distintos beneficios según la cantidad de tiempo que estuvo privada de libertad en el Reino de los Países Bajos y en comparación con la sentencia condenatoria que se le impuso en Chile. Según eso, hay varias alternativas. Podría eventualmente quedar libre si es que se aplicaran algunos de los distintos beneficios carcelarios que existen por haber cumplido una parte importante de la pena, pero eso es algo que tendrán que resolver los tribunales de Antofagasta”.

    Más sobre:FiscalíaKaren RojoExtradición

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