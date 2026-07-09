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    Culto

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    El astro del pop se suma a los números ya confirmados de Madonna, BTS y Shakira. “La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa”, comentó.

    Por 
    Equipo de Culto

    Justin Bieber acaba de ser confirmado como uno de los números musicales que se presentarán en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, actualmente en juego.

    Su nombre se suma a los nombres ya anunciados, Shakira, Madonna y la sensación del k-pop, BTS. Se trata de la primera gran actuación de la estrella desde su comentada presentación en el marco del festival Coachella en abril.

    “La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa”, dijo Bieber en un comunicado. “Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”.

    Burna Boy, Gustavo Dudamel, los Muppets y el coro PS22 con Coldplay también participarán, según la selección de Chris Martin, el músico de Coldplay. La final, que tendrá por primera vez un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el próximo 19 de julio.

    Lo más reciente de Bieber fueron sus sendos lanzamientos de 2025; Swag, que debutó en el puesto número 2 de la lista Billboard 200, y Swag II.

    Más sobre:Justin BieberMundial 2026BTSMadonnaShakiraChris MartinMúsicaMúsica Culto

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