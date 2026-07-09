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    Política

    “Prefiero pecar de ingenua”: senadora Núñez mantiene expectativa de lograr un acuerdo con el PS por la megarreforma

    La presidenta de la Cámara Alta puso como ejemplo el entendimiento al que se llegó con los senadores PPD Celis y Carvajal por la invariabilidad tributaria. “Espero que tengamos hoy día un acuerdo con las Paulinas", dijo en referencia a la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    PRESIDENTA DEL SENADO, PAULINA NUÑEZ (RN). FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), impulsora de la mesa política de negociación por el megaproyecto del gobierno, apuesta por seguir logrando acuerdos con la oposición y apunta a un entendimiento con el Partido Socialista.

    La legisladora oficialista mantiene la expectativa luego del consenso al que se llegó con los senadores del PPD Raúl Celis y Loreto Carvajal por la invariabilidad tributaria.

    En diálogo con radio Infinita, Núñez apostó por que ese acuerdo sea sellado entre ella y la timonel de los socialistas, Paulina Vodanovic.

    “Espero que tengamos hoy día un acuerdo con las Paulinas”, dijo la congresista.

    La líder de la Cámara Alta recordó el acuerdo de gobernabilidad que se consiguió en la corporación y recalcó que “fue clave la senadora Vodanovic. Obviamente yo estaba encima de ese acuerdo por parte de nuestro sector de Renovación Nacional específicamente. Estábamos con el senador Macaya (UDI), Cruz Coke (Evópoli). Y creo que es vital retomar esas conversaciones y hoy día las tenemos”.

    Y luego agregó: “Creo que hoy día hay espacio para poder conversar con ellos (PS) y obviamente así como lo hicimos ayer con los senadores del PPD, en algunos puntos que son relevantes poder lograr un acuerdo. Ayer siento que se produjo una especie como de una inyección de energía, de volver a creer en los acuerdos, en que el diálogo en la política es vital, en que en estos temas nos tenemos que entender”.

    En cuanto a las críticas desde la UDI por su interés en conseguir acuerdos con la oposición, respondió: “Yo prefiero pecar de ingenua si el resultado es el que vimos ayer”.

    “Creo que es una muestra y es una tranquilidad, por qué no decirlo, a todo el país, de que en el Parlamento se sigue parlamentando, a pesar de algunos episodios, de que sin duda a veces hacen noticia”.

    Más sobre:Paulina NúñezMegarreformaReconstrucción NacionalPartido SocialistaPSPPD

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