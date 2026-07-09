Los arbitrajes han estado en la mira en este Mundial. Particularmente, después del partido que Argentina le ganó a Egipto. Los africanos no paran de reclamar por las decisiones del francés François Letexie. El seleccionador de los Faraones, Hossam Hassan, no ahorró en consideraciones. "Quizás querían mantener a los campeones del mundo en la competición. Quizás querían que Messi siguiera en la lucha por el título“, declaró a la cadena BeIN Sports, evidentemente furioso. Su conclusión fue tan enérgica como categórica. “Fue un partido amañado y el mundo entero lo vio”, disparó.

Los jueces recogen el guante. Lo hace Pierluigi Collina, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. El italiano, obviamente, rechaza los cargos y realiza una férrea defensa de las determinaciones que sus dirigidos adoptaron en el trascendental duelo.

Collina tapa el sol con un dedo: timonel de árbitros de la FIFA valida decisiones en el duelo entre Argentina y Egipto

El exjuez internacional procura fijar una postura incuestionable. “Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo“, puntualiza, en declaraciones al sitio oficial de la entidad rectora del balompié mundial.

Collina se refirió, en particular, al gol anulado a Egipto, por una falta de Marwian Attia sobre Lisandro Martínez. “Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir“, explica el instructor, ciñéndose, literalmente, al manual de aplicación del videoarbitraje. ”No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería, ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol“, precisa.

Una imagen del duelo entre Argentina y Egipto (Foto: XinHua) Chen Yichen

El timonel referil también abordó el presunto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada previa al 3-2. “Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta (...) El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal“, estimó.

Las quejas egipcias

Además de Hossan, Ziko y Mohamed Salah alzaron sus voces. “No tengo miedo. Es injusto, es evidente lo que pasó. Espero que Dios sea un buen juez. No sé que decir... Lo siento, quisimos celebrar hoy", declaró el primero.

“Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado”, añadió.

“Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie. Entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy”, se descargó.

En tanto, la estrella del Liverpool optó por una postura más cautelosa. “Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir...”, manifestó.