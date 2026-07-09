Los plazos para la venta de Gasmar: ofertas no vinculantes llegan a fin de mes

El mercado de la energía ha sido uno de los grandes impulsores de las transacciones de adquisiciones y fusiones de empresas, y este 2026 promete seguir siéndolo.

Arroyo Energy, con sede en Houston, Texas, entregó un mandato a BTG Pactual para asesorarlos en la venta de Gasmar, compañía que habían adquirido en 2021. Y los plazos ya están corriendo.

Hace un mes aproximadamente, el banco asesor salió al mercado para ofrecer la compañía a los eventuales interesados.

Fuentes al tanto de las tratativas señalan que las ofertas no vinculantes deben llegar hacia fines de mes, tras lo cual se definirá una lista corta. En tanto, las ofertas vinculantes se espera que se presenten a fines de este ejercicio.

La compañía contaría con deuda por US$300 millones, y un ebitda en el rango de US$40 millones y US$45 millones.

En el mercado apuntan que, por el momento, los mayores interesados en adquirir la empresa serían fondos de infraestructura de EEUU., Europa e incluso de Chile.

Su precio, dice una fuente, estaría entre los US$450 millones y los US$600 millones.

Arroyo Energy concretó la compra de Gasmar en 2021 al desembolsar US$422 millones. De dicha cifra, unos US$269,3 corresponden a Gasco (tenía el 63,75% de la empresa) y el remanente a Copec, que a través de Abastible tenía el 36,25%.

Esto fue empujado por el Tribunal de la Libre Competencia, que en 2018 emitió una resolución respecto de una consulta realizada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Canadecus), que obligó a Gasco y Abastible a vender su participación en el terminal marítimo Gasmar para prevenir eventuales riesgos a la libre competencia.

En dicha operación, Arroyo Energy - que desde 2003 acumula activos bajo gestión por US$4 mil millones- fue asesorado por BTG Pactual.

Actualmente Gasmar posee dos terminales de gas licuado, ubicados en Quintero (Región de Valparaíso) y Mejillones (Región de Antofagasta).

El terminal de Quintero tiene una capacidad de 145.000 m³. Desde aquí, el gas se despacha a través de un gasoducto directo hacia la Región Metropolitana y mediante camiones cisterna a distintas zonas del país.

En tanto, el terminal de Mejillones posee una capacidad de almacenamiento de 20.000 m³, permitiendo reforzar el abastecimiento de gas licuado en la zona norte de Chile.

En su última memoria, correspondiente al 2020, la compañía informó de un Ebitda de US$42 millones y ganancias por US$25 millones. Sus pasivos totales alcanzaban los US$136 millones.

Actualmente Arroyo cuenta con cinco inversiones activas en diversas áreas de infraestructura energética: además de Gasmar, posee el parque eólico Whirlwind, en Texas; Stella Power, y Mesa Solutions, empresas enfocadas en la entrega de soluciones de generación de energía distribuida en los Estados Unidos; y Seaside LNG, Plataforma integrada de licuefacción en tierra y suministro de GNL ubicada en Jacksonville, Florida.

Gasmar fue adquirida por el vehículo Arroyo Investors Fund III, el cual ya se había desprendido de activos en 2025, al vender Life Cycle Power, proveedor de soluciones de generación móvil en EEUU.