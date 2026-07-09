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    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    "No es una solución trivial", dijo la economista de la UC, quien también afirmó que el aumento del salario mínimo "por sí mismo, no es un instrumento negativo que genere desempleo".

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago 28 de Junio 2023 Entrevista a Andrea Repetto economista de la Universidad Catolica. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, analizó las dificultades que enfrenta el mercado laboral en Chile, expresado en tasas de desocupación que acumula más de 40 meses por encima del 8% y tasas de dos dígitos para las mujeres.

    Una de las ideas del Ministerio del Trabajo en la materia es dibujar los primeros lineamientos para un nuevo sistema de indemnización al finalizar la relación laboral que abarque “todo evento” y no sólo el despido por necesidad de la empresa. Ello con el fin de abaratar los costos para los empleadores.

    Esta propuesta ha generado debate entre las posturas que dicen que encarece la contratación y aquellas que lo ven como un seguro para el trabajador.

    “Sabemos que en general las inflexibilidades generan costos al contratar, pero esas inflexibilidades también tienen el deber de proteger, y hay un punto en el que se te puede pasar la mano para un lado o para el otro”, dijo Repetto en conversación con radio Duna.

    Sin embargo, la economista admitió que el costo actual de la indemnización por año de servicio efectivamente es demasiado para los empleadores, por lo que es una buena idea avanzar hacia una indemnización a todo evento, pero considerando el costo final de las cotizaciones.

    Yo creo que el costo que tenemos es muy alto. Es una buena idea cambiarlo por indemnización a todo evento, pero indemnización a todo evento cuesta. ¿Dónde vas a poner (el costo)? Porque cambiar la indemnización actual hoy día, es equivalente a poner una cotización del 4,11% que tienes que poner todos los meses. Entonces, no es una solución trivial", sostuvo.

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    Salario mínimo

    Otro tema abordado por la economista es el sueldo mínimo, que aumentó de forma constante y más que otros sueldos desde 2022. Según cálculos de la OCDE mencionados por Repetto, el salario mínimo en Chile es alrededor del 75% del salario mediano del conjunto de los trabajadores similares.

    Pese a esto, asegura que “el alza del salario mínimo por sí mismo no es un instrumento negativo que genere desempleo, pero siempre hay un punto en que si tú lo sigues subiendo puede generar este efecto”.

    En esa línea acusó que “el mecanismo que está usando el gobierno hoy día es que el salario mínimo deje de crecer a la velocidad con la que estaba creciendo, resguardar los costos laborales (...) más que bajarlos, dejarlos donde están”.

    Más sobre:Andrea Repettoindemnizacióntrabajoempelo

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