Diputados europeos exigen investigación sobre la intervención de Donald Trump en el Caso Balogun

A pesar de que la selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial 2026, los efectos del Caso Balogun todavía generan discusión y diversas reacciones. Y es que la intervención del Presidente de la República de Estados Unidos Donald Trump generó una fuerte resistencia en el mundo.

“Una cosa es penalizar a alguien por el partido. ¿Pero cómo lo penalizan por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, pedí una revisión a la FIFA. Hablé con un hombre muy respetado, y por cierto, mi prestigio ha aumentado muchísimo”, declaró el mandatario tras conocerse la suspensión del castigo a Folarin Balogun, en la previa de la derrota 4-1 ante la selección de Bélgica.

Comentarios que causaron escozor en Europa. Al margen del reclamo de la federación de fútbol de los Diablos Rojos, el cual fue desoído por la FIFA, ahora los cuestionamientos escalaron a ribetes políticos.

Al menos 55 eurodiputados pidieron a las federaciones de fútbol europeas que inicien una investigación sobre el papel del país coorganizador en la suspensión de la tarjeta roja al futbolista del Monaco, el cual fue habilitado para el compromiso de octavos de final e, incluso, fue titular en ese encuentro.

En el escrito, los parlamentarios instan los presidentes de los organismos de los 27 Estados miembros de la Comunidad Europea que exijan una investigación respecto del papel del presidente de FIFA Gianni Infantino en la decisión de posponer la suspensión de Balogun y sobre la eventual presión del gobierno estadounidense en la decisión.

La exigencia

En la misiva dirigida a todas las naciones miembro, el órgano administrativo y legislativo del Viejo Continente exige que se establezcan las responsabilidades en un caso que, claramente, está reñido con la ética deportiva.

“Ha llegado el momento de que las federaciones de fútbol de Europa -todas ellas federaciones miembro de la FIFA- intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados. Los estatutos y el código ético de la FIFA proporcionan una base muy clara para que las federaciones miembro intervengan y exijan una investigación”, señala tajantemente la misiva.

Una iniciativa que parte de los socialdemócratas de la neerlandesa Lara Wolters y el danés Niels Fuglsang, así como del liberal irlandés Barry Andrews. Los diputados recopilaron apoyos del resto de los parlamentarios desde que se pusiera sobre la mesa este martes.

En el texto se insiste en el requisito de neutralidad política que establecen los estatutos del organismo que rige el fútbol mundial y su código ético, que prevé sanciones severas en caso de incumplimiento de esas normas.

“Las federaciones están obligadas, en virtud del Código de Ética de la FIFA, a exigir que los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que sugieran que están infringiendo las normas sobre neutralidad política”, aclaran los políticos.

Asimismo, advierte que “tienen un deber fiduciario para con la FIFA, que se infringe cuando una persona que ocupa un cargo de responsabilidad o de confianza actúa de manera perjudicial para los intereses de la FIFA”.