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    Histórico de Alemania repasa a la FIFA por el caso Balogun: “Ya que estamos en eso, podríamos repetir la final del 2002″

    El recordado portero Oliver Kahn disparó contra el ente rector del fútbol mundial e ironizó con el polémico perdonazo al delantero estadounidense."Me gustaría que le quitaran la amarilla del 2002 a Ballack", lanzó.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Oliver Kahn repasó a la FIFA por el caso Balogun y pidió que le borraran la amarilla a Michael Ballack y que se repitiera la final del Mundial 2002.

    A pesar de que Estados Unidos quedó eliminado del Mundial 2026 a manos de Bélgica, el polémico perdonazo a Folarin Balogun por parte de la FIFA todavía sigue generando reacciones. En el parlamento de Inglaterra, por ejemplo, pidieron elevar un reclamo ante el organismo que preside Gianni Infantino para borrar la tarjeta roja que sufrió Jarrell Quansah en el choque frente a México. Asimismo, desde Alemania, un histórico de esa selección también aprovechó de repasar al ente rector del fútbol planetario e, incluso, ironizó con el caso que remeció al torneo.

    Se trata del célebre portero Oliver Kahn, quien, a través de sus redes sociales, salpicó a la FIFA con un posteo en el que recuerda la final del Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella definición, el combinado germano no pudo contar con Michael Ballack, quien era una de sus máximas figuras, ya que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

    Si estamos reescribiendo la historia del fútbol ahora, tengo una pequeña sugerencia: Me gustaría que la FIFA anule la tarjeta amarilla mostrada a Michael Ballack en la semifinal de la Copa del Mundo de 2002, la que lo dejó fuera de la final. Y ya que estamos en eso, podríamos también repetir la final contra Brasil“, lanzó en tono de burla.

    Tras el caso Balogun, Oliver Kahn pidió que la FIFA borrara la amarilla de Michael Ballack en las semifinales del Mundial 2002 y que se repitiera la final contra Brasil.

    Molestia generalizada

    Los reclamos del otrora golero del Bayern Múnich no son los únicos. Tras eliminar a Estados Unidos en condición de anfitrión, Bélgica también disparó contra la polémica determinación de la FIFA para anular la sanción a Balogun. “Leí sobre lo que ocurrió con el jugador Balogun y me hizo mucha gracia. Entiendo que quieran generar expectación en torno a Estados Unidos, pero tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal. De hecho, los africanos tienen un equipo mejor que el de Estados Unidos y eso ha quedado demostrado”, aseguró en un tono ácido el arquero Thibaut Courtois.

    Sinceramente, en los últimos días se nos han faltado al respeto aquí en Estados Unidos. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido y ya estamos entre los ocho mejores del Mundial”, agregó el meta.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Oliver KahnSelección de AlemaniaMundialMundial 2002Corea-Japón 2002Michael BallackFútbolFIFAFolarin BalogunGianni Infantino

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