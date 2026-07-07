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    DT de Egipto se lanza contra la FIFA tras la eliminación del Mundial: “Hubo factores externos; querían dejar a Messi”

    El técnico Hossam Hassam arremete contra la organización de la Copa del Mundo tras la caída por 3-2 de su equipo ante la Albiceleste.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    DT de Egipto se lanza contra la FIFA tras la eliminación del Mundial: “Hubo factores externos, Argentina hizo presión”. Huang Zongzhi

    La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó fuertes cuestionamientos. El técnico Hossam Hassan aseguró que el resultado ante Argentina estuvo condicionado por decisiones arbitrales de François Letexier y por factores externos al desarrollo del encuentro. Luego del partido se descargó frente a los micrófonos.

    El conjunto africano ganaba 2-0 hasta los 79 minutos, pero la selección dirigida por Lionel Scaloni revirtió el marcador con tres goles en menos de 13 minutos para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final. Aparecieron Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para remontar el marcador en favor de la Albiceleste.

    Tras el partido, el entrenador egipcio afirmó que su equipo fue superior y sostuvo que el arbitraje incidió en el desenlace del compromiso. “Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”, declaró.

    Egipto cayó ante Argentina.

    “No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penal, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo”, añadió.

    El técnico también cuestionó la actuación del sistema de videoarbitraje en una jugada que, a su juicio, debió ser revisada, justo antes del tercer gol transandino. “Todos hemos visto ese agarrón y ni siquiera entró el VAR para ver si había que anular ese gol. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia”, señaló.

    En esa línea, criticó la programación del encuentro y apuntó directamente contra la FIFA. “Me atrevo a decir que quien haya programado estos partidos, nunca ha jugado al fútbol, porque nunca se programa un partido a esta hora, a mediodía te vas a pasear o a tomar un brunch. No es la hora de jugar un partido. Hay muchos elementos cuestionables”, concluyó.

    “¿Que pasó? Quizá influye el marketing. No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial.... Yo le doy las gracia a los jugadores por cumplir, pero a veces haces lo que debes y otros factores deciden tu destino. Lo siento, esperaba hacer más felices a los fanáticos llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores. Hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano", enfatizó.

    El técnico anunció que no seguirá viendo el Mundial. “No voy a seguir, y se lo prometo, los partidos de esta Copa del Mundo. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido de este torneo”, lanzó.

    Por su parte, Mostafa Ziko, autor del 2-0 y del gol anulado, también apuntó contra el arbitraje. “No tengo miedo. Es injusto, es evidente lo que pasó. Espero que Dios sea un buen juez. No sé que decir... Lo siento, quisimos celebrar hoy”, dijo.

    “Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado”, añadió.

    Mohamed Salah, la principal figura de Egipto, también fue en esa línea: “Las decisiones del árbitro tuvieron una enorme influencia en el juego. Peleamos por cada gol que marcamos, defendimos con todo lo que teníamos. Luego algunos de los momentos más grandes parecieron ir en nuestra contra. Cuando los jugadores sienten que ya no están compitiendo solo contra la oposición, sino también contra las decisiones, se vuelve increíblemente frustrante”, lanzó.

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