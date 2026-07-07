Scaloni tras avanzar con Argentina en el Mundial: “Me dicen la llorona, pero no puedo parar de emocionarme”

Argentina está en cuartos de final del Mundial 2026 con angustia. La Albiceleste resucitó para remontar el partido ante Egipto y se impuso por 3-2 en los minutos finales. A raíz del dramatismo por esta gesta, tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi rompieron en llanto al momento del pitazo final y dieron cuenta de la importancia de esta clasificación.

En ese sentido, en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento con los africanos, el propio entrenador abordó la emoción que sintió en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. “Cuando dejé de jugar, me hice entrenador para tener estas emociones. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco, pero las emociones que le da un partido de fútbol a nosotros los argentinos yo creo que es inigualable. Lo de hoy, más allá de darle la magnitud, porque no estamos en una final ni nada parecido, es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido. Es la sensación de un equipo que, más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante y de intentar jugar con la suya. Esto es el fútbol. Es importante la táctica, pero si no tienes la parte que tuvimos nosotros hoy, quedas eliminado”, comentó.

En esa misma línea, Scaloni explicó el motivo de su llanto, algo que va más allá de su rol como director técnico y que evoca su época como futbolista profesional. “A veces salen las lágrimas, también salieron en el vestuario. Me dicen la llorona, pero no puedo parar de emocionarme. Para mí, y para todos los que hemos jugado al fútbol por 20 años, es volver a sentirse parte. Por la adrenalina de poder llegar a ganar algo. Lo vamos a seguir haciendo toda la vida. A todos les dije que tomen a Messi como ejemplo, es algo maravilloso. Se me pone la piel de gallina. Ha sido una prueba increíble, de esas que te marcan a ti y los chicos. Argentina es esto y los argentinos lo entienden”, complementó.

El estratega transandino se rindió una vez más ante Lionel Messi y, de paso, recalcó la importancia de este hito para su carrera. “Yo estoy convencido que él juega al fútbol para esto, es un amante de la pelota. Que le dé esa emoción a esta altura de su carrera es algo difícil de explicar. Ha sido un momento inolvidable, para mí, de los mejores. Más allá de lo que pase a partir de ahora, a mí me da la sensación de que este es un equipo que no baja los brazos con todo en contra”, concluyó.