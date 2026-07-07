SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lionel Messi rompe en llanto tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial

    Luego de liderar un heroico triunfo por 3-2 ante el conjunto africano, la Pulga se desbordó en lágrimas al momento del pitazo final.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lionel Messi rompe en llanto tras remontada de Argentina a Egipto.

    Argentina resucitó en los minutos finales para seguir con vida en el Mundial 2026. Al cabo del minuto 79, los vigentes campeones caían por 2-0 ante Egipto y se comenzaban a despedir del torneo. Sin embargo, en una ráfaga sobre el final, firmaron una remontada histórica. Lo ganaron 3-2 y ahora están en cuartos de final.

    El héroe volvió a ser Lionel Messi, que marcó el 2-2 transitorio y siguió agigantando su trayectoria como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Al término del partido, la Pulga fue captado rompiendo en llanto por esta nueva hazaña.

    Más sobre:Mundial 2026MundialLionel MessiSelección de ArgentinaSelección de Egipto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    Arrau y situación de exministra Steinert: “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”

    Presentan querella por incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional y rectora denuncia amenazas de muerte

    La fallida declaración en favor de Vodanovic y Castro por sus roles en megarreforma y cómo se agrandó la crisis socialista

    Paulina Núñez, la “aliada” de los alcaldes progresistas en el gallito con el gobierno por exención de contribuciones

    Fallo Escuelas Protegidas: oficialismo pone su mirada en los votos de la ministra Silva, la futura presidenta del TC

    Lo más leído

    1.
    Polémica en el Mundial: revisa el golazo anulado a Egipto ante Argentina

    Polémica en el Mundial: revisa el golazo anulado a Egipto ante Argentina

    2.
    En vivo: la Argentina de Lionel Messi se mide contra el Egipto de Mohamed Salah en el Mundial

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi se mide contra el Egipto de Mohamed Salah en el Mundial

    3.
    Despierta Argentina: revisa el golazo de Lionel Messi para empatar el partido ante Egipto en el Mundial

    Despierta Argentina: revisa el golazo de Lionel Messi para empatar el partido ante Egipto en el Mundial

    4.
    La insólita respuesta de senadora a Kylian Mbappé: “No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho”

    La insólita respuesta de senadora a Kylian Mbappé: “No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho”

    5.
    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    6.
    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto?

    Subsidio Familiar 2026: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el monto?

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

    Arrau y situación de exministra Steinert: “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”

    Presentan querella por incidentes ocurridos el lunes en el Instituto Nacional y rectora denuncia amenazas de muerte

    Veolia anuncia adquisición de la chilena Energías Industriales para reforzar apuesta en biomasa
    Negocios

    Veolia anuncia adquisición de la chilena Energías Industriales para reforzar apuesta en biomasa

    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados

    Comisión de la Cámara despachó proyecto eléctrico que evita alza en cuentas de luz y será votado el miércoles en Sala

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Lionel Messi rompe en llanto tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial
    El Deportivo

    Lionel Messi rompe en llanto tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial

    El campeón sufre para seguir vivo: Argentina de Messi resucita en los minutos finales para derribar a Egipto en el Mundial

    Despierta Argentina: revisa el golazo de Lionel Messi para empatar el partido ante Egipto en el Mundial

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Premios Emmy: cuáles son las series favoritas a liderar la batalla en 2026
    Cultura y entretención

    Premios Emmy: cuáles son las series favoritas a liderar la batalla en 2026

    MAC celebra 50 años de su fototeca con exposición que incluye más de 170 obras

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    Los escenarios que se abren tras sentencia que Marine Le Pen podría estar en la papeleta de 2027
    Mundo

    Los escenarios que se abren tras sentencia que Marine Le Pen podría estar en la papeleta de 2027

    De la Espriella acusa a Petro de golpismo y apela al Ejército para que proteja la Constitución de Colombia

    Trump sigue “decepcionado” con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)
    Paula

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas