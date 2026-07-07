Lionel Messi rompe en llanto tras la agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial
Luego de liderar un heroico triunfo por 3-2 ante el conjunto africano, la Pulga se desbordó en lágrimas al momento del pitazo final.
Argentina resucitó en los minutos finales para seguir con vida en el Mundial 2026. Al cabo del minuto 79, los vigentes campeones caían por 2-0 ante Egipto y se comenzaban a despedir del torneo. Sin embargo, en una ráfaga sobre el final, firmaron una remontada histórica. Lo ganaron 3-2 y ahora están en cuartos de final.
El héroe volvió a ser Lionel Messi, que marcó el 2-2 transitorio y siguió agigantando su trayectoria como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Al término del partido, la Pulga fue captado rompiendo en llanto por esta nueva hazaña.
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