Anegamientos, cortes de ruta y deslizamientos de material: balance de las primeras horas del sistema frontal en el sur del país

Santiago, 6 de mayo de 2026. Lluvia en Santiago durante el frente de mal tiempo que afecta la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó el monitoreo del sistema frontal que afecta la zona sur del país, la cual está centrada en tres regiones: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El fenómeno meteorológico ha dejado intensas precipitaciones y viento que han provocado cortes de rutas y deslizamientos de material. E incluso, en algunas comunas, han superado los 50 mm de agua caída.

Según detalló la entidad, en La Araucanía, específicamente en Pucón, se mantienen suspendidas las clases en los establecimientos educacionales municipales de la comuna.

En Los Ríos, en la comuna de Valdivia, se registran anegamientos de calles en distintos puntos que son atendidos por personal municipal. En Mariquina se reportó una vivienda anegada (trabajan bomberos). Además, se reportan árboles caídos en la Ruta T-230 y 1 posta anegada en el sector Ciruelos, ambas situaciones solucionadas. Mientras que en Panguipulli existe una remoción en masa en el kilómetro 107 de la Ruta CH-203, que afecta solo la ciclovía y no la ruta principal.

En Los Lagos, en Futaleufú, registraron la presencia de hielo en calzada del kilómetro 20 de la Ruta CH-231 que provocó múltiples despistes de vehículos, sin personas lesionadas. Por su parte, en Puerto Varas existen deslizamientos de material sobre la Ruta CH-225: (sector La Ventana/La Máquina), tránsito restringido para turistas, habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Del mismo modo, se encuentra cerrado de manera temporal el Paso Fronterizo Vicente Pérez Rosales, mientras se encuentran cerrados desde el lunes 06 de julio los sectores Saltos del Petrohué y Senderos Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Adicionalmente, se han reportado desprendimientos de techumbres, caídas de árboles y anegamientos en las comunas de Puerto Montt, Llanquihue y Ancud, en la Región de Los Lagos.