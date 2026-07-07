Arrau y situación de exministra Steinert: “Somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, habló en el Congreso este martes por la situación que enfrenta su antecesora en el cargo, la exfiscal Trinidad Steinert, por el reproche que hizo la Contraloría a una solicitud de información que hizo a la Policía de Investigaciones en marzo mediante un oficio reservado.

La entonces ministra requirió a la PDI antecedentes de detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando aún era la fiscal regional de Tarapacá.

Ante un requerimiento del diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva, la Contraloría se pronunció mediante un dictamen en el que sostiene que Steinert no se abstuvo pese a un conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades.

“Nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantendremos en nuestro rol de coordinador estratégico”, planteó el ministro Arrau.

El secretario de Estado también fue consultado por la comisión Especial Investigadora que sesionará en la Cámara de Diputados por este tema.

“Bien me parece. El rol del Congreso de Chile, de los diputados, precisamente no solo es legislar, sino que también fiscalizar y poner nerviosa la autoridad, en el sentido de que nosotros estemos lo más atentos posible, haciendo lo mejor posible nuestro trabajo y si se hacen comisiones investigadores, cuando se requiere información por parte del Legislativo, de la Cámara de Diputados en este caso, nosotros siempre estamos a bien, respondiendo lo más pronto posible, precisamente para que ellos puedan desarrollar bien su trabajo”, comentó la autoridad.

Respecto a la presentación que hizo Steinert respondiendo a lo determinado por el organismo que encabeza Dorothy Pérez y a planteamientos que se han hecho criticando el dictamen, el ministro fue cauto.

“Nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, si es que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias, pero efectivamente el rol contralor lo respetamos muchísimo, así se lo he manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la contralora, y precisamente tenemos que mantener ese rol y no me corresponde a mí opinar sobre un juicio de valor", precisó.

La oposición viene avanzando en su ofensiva contra Steinert, confirmando la comisión investigadora y sin descartar una posible acusación constitucional.