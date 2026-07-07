Steinert pide “reconsiderar” dictamen de Contraloría: acusa errores de derecho y vulneración a su defensa
La exministra de Seguridad presentó la acción ante el pronunciamiento del organismo fiscalizador que concluyó que actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley al requerir información reservada a la Policía de Investigaciones.
La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración para dejar sin efecto el Dictamen N° D344, resolución que concluyó que actuó fuera de sus atribuciones al requerir información reservada a la PDI.
La exsecretaria de Estado acusa errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y sostiene que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.
Los hechos ocurrieron luego de que se diera a conocer el Oficio Reservado N° 28 y el organismo encabezado por Dorothy Pérez estimara que Steinert excedió sus facultades al solicitar antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación que ella misma había liderado como fiscal regional de Tarapacá.
En concreto, el documento de la Contraloría señalaba que la actuación de la ministra “no se ajusta estrictamente a las atribuciones” y que vulneró su deber de abstención.
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