Steinert pide “reconsiderar” dictamen de Contraloría: acusa errores de derecho y vulneración a su defensa

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración para dejar sin efecto el Dictamen N° D344, resolución que concluyó que actuó fuera de sus atribuciones al requerir información reservada a la PDI.

La exsecretaria de Estado acusa errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y sostiene que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio.

Los hechos ocurrieron luego de que se diera a conocer el Oficio Reservado N° 28 y el organismo encabezado por Dorothy Pérez estimara que Steinert excedió sus facultades al solicitar antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a una investigación que ella misma había liderado como fiscal regional de Tarapacá.

En concreto, el documento de la Contraloría señalaba que la actuación de la ministra “no se ajusta estrictamente a las atribuciones” y que vulneró su deber de abstención.