Coronel Valverde: “Era muy gordo y una vez se me perdió el celular. Lo tenía en el pliegue entre el muslo y la guata”

Los comediantes, Héctor Romero y Marcelo “Coronel” Valverde, integrantes de El Sentido del Humor, estuvieron en el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, en el cual “Coronel” protagonizó una de las confesiones más comentadas del capítulo. El humorista recordó en primera instancia una insólita situación de su época de mayor sobrepeso y que lo impulsó a someterse a una cirugía de bypass gástrico.

En medio de la conversación, Valverde recordó: “Era muy gordo y una vez se me perdió el celular”, comenzó.

“Pedí que me llamaran y me empezó a vibrar debajo de la guata”, dijo. Fue entonces cuando descubrió dónde estaba: “Lo tenía en el pliegue entre el muslo y la guata”, agregó.

“Yo me paré y no se salió nunca, o sea, estaba ahí bajo presión”, aseguró, reconociendo que ese momento fue clave para tomar la decisión de realizarse una cirugía bariátrica y ostentar su gran cambio físico.

María Luisa Godoy y Eduado Fuentes siguieron con la conversación abordando distintos temas sobre el trío que componen con Luis Slimming, en “El Sentido del Humor”, y preguntaron quién era “el más travesti” del grupo. La respuesta de Valverde fue inmediata:

“Yo, Marcelo, claramente yo”, aseguró y luego explicó que su interés tiene relación con la ropa y la estética: “Me gusta vestirme en general. Una cosa es usar ropa de mujer y otra cosa es vestirme de mujer”, narró.

El humorista, contó que tras bajar de peso comenzó a interesarse por prendas que antes no se atrevía a usar. “Yo quería usar, por ejemplo, esas poleras de mujer que tienen las mangas más cortas; me gustan las zapatillas de mujer. No es que esté vestido de mujer, son cosas distintas”, aseguró.

En ese momento incluso le dijo a María Luisa “tu chaqueta la uso cagado de la risa”. Dado esto, la animadora se sacó la chaqueta y ambos intercambiaron ropa. Además María Luisa Godoy contó que una vez “Valverde usó uno de mis vestidos de Viña. Yo le ayudé a ponérselo, en mi casa”, recordó

También Eduardo Fuentes le preguntó (desde el minuto 24) si ha incursionado con hombres o tenido experiencias con hombres, a lo que Valverde respondió que: “Lo he intentado, pero no resultó. He intentado que me guste, he visto contenido, pero no me pasa nada. Cómo voy a saber que me gusta algo si no me he expuesto a eso, pero no, a mí me gustan las mujeres”, afirmó.

La defensa de chistes y las canciones de humor en “El Desestrece”

Durante la entrevista, Valverde y Héctor Romero también hicieron un balance de la experiencia de llevar su humor a la televisión con “El Desestrece”, un proyecto que, aseguran, los hizo crecer creativamente. “Fue un empujoncito de ‘ustedes pueden’, ¿cachái? Tal vez no era el momento ni el lugar, pero se puede”, dijeron.

Además aseguraron que su experiencia, marcó un antes y un después en televisión. “Los canales ahora aprendieron que si se quiere hacer algo nuevo no funciona” y explicaron: “La tele, en el momento en que está la tele, no está para probar cosas con tanto riesgo”, revelaron.

Además, “A nosotros nos tocó en la televisión defender muchos chistes porque a veces, por pensar que la gente no lo va a entender o porque a lo mejor las mismas autoridades del canal no lo entendían”, comentaron.

Incluso fueron más explícitos: “En ‘El Desestrece’ nosotros metíamos canciones y a veces ellos (las autoridades del canal) tenían que aprobar o no basándose solo en la letra”, recordaron.

“Entonces iba alguien del equipo a cantar la canción al cuarto piso y no éramos nosotros”, agregaron. “Nicolás Opazo (productor) tenía que subir al cuarto piso, él, a cantar solo, a capela”, afirmaron.

Aún así, tuvieron palabras de agradecimiento para la experiencia en televisión. “Fue bacán hacer ‘El Desestrece’ nos obligó a hacer muchas cosas que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo con nuestro equipo y ahora sabemos que podemos hacerlo”.

“Mari con Edu” emite su cuarta temporada todos los lunes, a las 19.00 horas por Spotify y YouTube con miles de visualizaciones transformándolo en uno de los podcast, con figuras televisivas, más escuchados. Pueden ver el capítulo en el siguiente enlace.