Gobierno presenta iniciativas para recuperar espacios públicos y entregar respuestas a personas en situación de calle

El Presidente José Antonio Kast participó este martes del Comité Social del gobierno, instancia que estuvo enfocada en coordinar la acción de distintas instituciones para compatibilizar la recuperación de espacios públicos con atención a las personas en situación de calle.

La mesa, que está liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, reúne a representantes de los ministerios de Interior, Salud, Justicia y Derechos Humanos, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, además de diversas subsecretarías, servicios públicos, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, el Gobierno Regional Metropolitano y los municipios de Renca e Independencia.

Durante la actividad se presentó un diagnóstico sobre la situación de calle en el país y se dieron a conocer dos herramientas que orientarán el trabajo interinstitucional: el Protocolo para la Gestión de Rucos y el Modelo de Atención Integral para personas en situación de calle.

Las dos iniciativas buscan coordinar la acción de los distintos organismos públicos, promoviendo intervenciones planificadas que permitan recuperar espacios públicos de manera sostenible, además de respuestas a las personas que viven en situación de calle.

En detalle, el Protocolo para la Gestión de Rucos establece criterios comunes para que las instituciones actúen de forma coordinada en asentamientos emplazados en espacios públicos, incorporando la intervención social como parte del proceso.

En tanto, el Modelo de Atención Integral apunta a reorganizar la respuesta del Estado articulando los servicios de salud, vivienda, empleo, cuidados y apoyo social bajo un mismo plan de intervención.

Según informan desde el gobierno, su implementación considera un plan piloto que se desarrollará en las comunas de Renca e Independencia.

Tras la cita, el Presidente publicó: “Trabajamos para fortalecer el trabajo entre ministerios y seguir impulsando soluciones concretas para las familias chilenas”.