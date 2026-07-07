A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Egipto en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Argentina de fútbol

Este martes se terminan de definir los octavos de final del Mundial 2026, donde Argentina se mide con Egipto en el primer compromiso del día.

El conjunto de Lionel Messi busca seguir en la defensa del título tras eliminar a Cabo Verde, mientras que los Faraones hicieron lo propio al dejar en el camino a Australia.

Cuándo juega Argentina vs. Egipto

El partido de Argentina contra Egipto es este martes 7 de julio a las 12:00 horas de Chile.

Para este cruce las selecciones se trasladan hasta el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.

Dónde ver a Argentina vs. Egipto

El partido de Argentina contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.