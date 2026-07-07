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    La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios completa tres meses por debajo del 4%

    De acuerdo a los indicadores de coyuntura del Banco Central, esta tasa de interés se situó en 3,97% en junio, también por debajo del promedio histórico.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Tasa de interés de los hipotecarios promedió 4,03% en el primer semestre. Foto: David Nogales

    En medio de las complicaciones para acceder al sueño de la casa propia, una buena noticia. Es que la tasa de interés promedio para la vivienda completó en junio su tercer mes consecutivo por debajo de la barrera del 4%.

    De acuerdo a los indicadores de coyuntura del Banco Central, esta tasa de interés se situó en 3,97% en el sexto mes del año, ligeramente superior al 3,6% de mayo pero muy inferior al 4,39% de junio 2025.

    Con todo, la tasa de los hipotecarios se sitúa por debajo del promedio histórico (2002-2026) de 4,19%.

    La tasa acumula una caída de 1,24 puntos desde el peak de diciembre 2023 (5,21%), el nivel más alto desde la crisis financiera (feb 2009: 5,53%).

    Con el resultado de junio, la tasa de interés de los créditos hipotecarios llegó a 4,03% en el promedio de enero-junio, lo que supone el primer semestre más bajo desde 2021 (2,38%), y claramente inferior a 2022 (4,35%), 2023 (4,27%), 2024 (4,95%, el semestre más caro del ciclo) y 2025 (4,40%).

    La baja tasa promedio de los hipotecarios supone un cierto alivio para las personas que quieren adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario o refinanciar uno que hayan adquirido a costo mayor.

    Dificultades para comprar vivienda

    La compra de la “casa propia” se ha vuelto cada vez más difícil debido al fuerte aumento que han experimentado las viviendas en el último tiempo.

    La coyuntura actual tampoco ayuda debido a las altas tasas de desempleo y una economía que completó en mayo cinco meses con decrecimiento, reflotando el fantasma de una recesión técnica.

    Departamentos en venta. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un reporte de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) determinó que el precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas.

    De acuerdo al informe que analiza la evolución del mercado hipotecario, entre 2002 y 2023, el Índice de Precios de la Vivienda aumentó 170%, mientras que los ingresos reales de los hogares crecieron solo 57%, “ampliando de forma sostenida la brecha entre ambos indicadores”, indicó el reporte.

    Como consecuencia de ese desfase, la carga financiera para adquirir una vivienda equivalente aumentó 56%: “Si en 2002 un hogar destinaba el 25% de sus ingresos al pago del dividendo, en 2025 esa proporción ascendió al 39,1%, incremento explicado principalmente por el mayor valor de las viviendas”, indicó la Abif.

    Según el gremio bancario, las condiciones de financiamiento se han mantenido relativamente estables.

    Desistimientos

    Los datos de la Abif son coherentes los desistimientos de compra. En su último informe del mercado inmobiliario, Toctoc reveló un alza en la proporción de desistimientos en el quinto mes del año. De acuerdo a las cifras del reporte, alcanzó su mayor nivel en un año.

    En mayo el nivel de desistimientos en la venta de departamentos alcanzó un 22%, su nivel más alto desde mayo del 2025, cuando llegó a 26%. En el último mes el salto fue de 377 desistimientos a 423, pero anualmente se observa una caída de 23% al observar solamente la magnitud, y no la proporción.

    Por su parte, en la compra de casas los desistimientos representan un 17% del total de las unidades brutas promesadas, lo que es su mayor nivel desde noviembre del año pasado. En mayo hubo un total de 51 desistimientos, lo que es 1 menos que en abril, y 35% menos que en mayo del 2025 cuando se contabilizó un total de 79.

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