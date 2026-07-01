Desempleo salta a 9,4%, su nivel más alto en cinco años, y trabajos informales encadenan tres meses de caídas

El mercado laboral no levanta cabeza. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó este martes que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) respecto de igual período del año anterior.

Se trata de la cifra más alta desde junio de 2021, cuando el desempleo llegó a 9,5%, en plena pandemia y es tres décimas mayor a lo registrado en el trimestre inmediatamente anterior de febrero-abril.

También el indicador ajustado por estacionalidad subió 0,3 pp, y se ubicó en 9,2% frente al trimestre móvil previo.

Así, durante marzo-mayo, el número de desocupados ya bordea el millón de personas, al llegar a 981.315 personas, su mayor número desde octubre de 2020.

El alza de la desocupación se explica por el crecimiento de la fuerza de trabajo (1,3%), el mayor desde febrero pasado y que superó al alza en la creación de empleo, que llegó a 0,8%. El número de personas sin empleo totalizó 981.315, con un incremento anual de 6,9%, impulsado tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%).

Por sexo, la tasa femenina se mantuvo en el 10,5% registrada el mes anterior, lo que implica un alza de 0,4 pp. en doce meses, mientras que la masculina llegó a 8,6%, subiendo 0,5 pp. en igual período.

En términos ajustados estacionalmente, las tasas de hombres y mujeres se incrementaron 0,5 pp. y 0,2 pp., respectivamente.

Región Metropolitana

De acuerdo al INE, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre marzo - mayo 2026 alcanzó 9,8%, un alza de 0,3 pp. en doce meses.

Se trata de su nivel más alto desde octubre de 2023.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,8%. Según sector económico, industria manufacturera (10,3%), actividades profesionales (15,6%) y comercio (3,5%) presentaron las mayores incidencias positivas.

La población ocupada llegó a 9.416.372 personas, con una expansión anual de 0,8%, traccionada por las mujeres (1,5%) más que por los hombres (0,2%). Por tramo etario, los segmentos de 35 a 44 años (2,4%) y de 55 a 64 años (2,8%) concentraron los mayores aportes al alza.

Por sector económico, el avance estuvo liderado por actividades profesionales (11,6%), actividades de salud (6,0%), transporte (6,0%) e industria manufacturera (5,2%). En sentido contrario, minería (-7,4%), administración pública (-4,8%) y agricultura y pesca (-5,0%) registraron las caídas más pronunciadas.

Por categoría ocupacional, el alza fue encabezada por trabajadores por cuenta propia (5,3%), asalariados informales (7,1%) y personas empleadoras (3,8%), en tanto que las categorías de asalariados formales (-1,7%) y personal de servicio doméstico (-4,1%) anotaron retrocesos.

Informalidad escala

Uno de los datos más destacados -en forma negativa- es que por tercer mes consecutivo se destruyeron empleos formales, lo que no pasaba desde inicios de 2021.

De acuerdo al INE, en marzo-mayo 42.500 empleos formales se perdieron, en relación al mismo período del año pasado. Esto, mientras los puestos de trabajo informales sumaron 112.660 en el mismo lapso.

Con esto, la tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, un incremento de 1,0 pp. en doce meses. Las personas ocupadas informales sumaron 2.540.509 y aumentaron 4,6% en el período, con alzas tanto en mujeres (5,7%) como en hombres (3,7%).

Por sector, comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%) fueron los principales motores de ese crecimiento.

Entre las categorías, los asalariados privados informales crecieron 7,2% y los trabajadores por cuenta propia, 4,2%. En las mujeres, la tasa informal llegó a 28,8%, y en los hombres, a 25,6%.

Reacciones

Ante este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, apuntó a la gestión anterior del expresidente Gabriel Boric.

“Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo. Hoy tenemos más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de 2 millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, que golpea especialmente a mujeres y jóvenes. Un verdadero drama social”, dijo el secretario de Estado vía sus redes sociales.

El ministro de Economía, Daniel Mas.Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde el Ejecutivo han argumentado que medidas como la reducción de la jornada laboral semanal de 45 horas a 40 y el alza sostenida del salario mínimo durante la administración pasada, entre otras, encarecieron los costos laborales y la posibilidad de generar o mantener los puestos de trabajo.

“Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo”, agregó.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP (OCEC-UDP), Juan Bravo, señaló que “las cifras confirman un mercado laboral que profundiza su debilidad, siendo uno de los elementos más graves el alza de la tasa de desempleo general, de mujeres y de jóvenes hacia niveles observados en pandemia”.

Sobre la situación de la formalidad, Bravo agrega datos. “Se destruyeron 76.149 empleos asalariados formales en el sector privado, siendo la quinta caída consecutiva. En las mipymes se destruyeron 128.455 empleos de este tipo en el último año, equivalente a un desplome anual de 4,7%. Esta es la undécima caída consecutiva de este tipo de empleo en las mipymes, pues comienzan a registrarse caídas desde mayo-julio 2025″.

“Un hito clave que puede ayudar a explicar que el proceso de caída interanual del empleo asalariado formal en las mipymes se haya iniciado en el trimestre mayo-julio 2025 es que en abril de 2025 finalizó el subsidio al sueldo mínimo para mipymes”, puntualiza. Este beneficio estuvo vigente desde mayo de 2022 hasta abril de 2025.

De esta manera, según el experto, si bien los costos salariales venían desalineados desde hace tiempo de la evolución de la productividad laboral, una vez que se extingue el subsidio al salario mínimo para las empresas de menor tamaño es cuando realmente enfrentaron por completo el alza de costos salariales, ya sin esa ayuda para amortiguar el alza.

Por su parte, desde Coopeuch agregaron que “el mercado laboral volvió a decepcionar. En lo que va del año, el diagnóstico parece inequívoco: una economía que destruye empleo en un contexto donde más inactivos ingresan a la fuerza laboral, ambos fenómenos más allá de lo que sugieren los patrones históricos. Como resultado, hemos observado en el año un aumento de los desocupados, un alza de la tasa de desocupación y una mayor tasa de participación”.

Y también destacaron el escenario de informalidad. “Un elemento que preocupa es la destrucción de más de 126.000 puestos de trabajo asalariado privado, principalmente del sector formal, que se acumula en los 3 últimos meses. Este deterioro no se observaba desde los años de la pandemia”.