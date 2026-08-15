Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

Hay fiesta en San Felipe. El gimnasio de Liceo Mixto luce radiante, con 1.500 personas esperando vivir una nueva historia que dará orgullo a su ciudad. Chile, esta vez, como pocas veces, no juega en Santiago. Lo hace en la Región de Valparaíso y esta noche es el centro de las miradas del Mundial de Vóleibol Piso Femenino U17.

Las “Guerreras Rojas” llegaban a este duelo como favoritas. El hecho de haber ganado un partido y de sumar cinco sets a favor resultaba ser un dato fundamental en relación a los pobres números de Argelia, su rival en la ruta por obtener el lugar 21 de este torneo y que no sumaba victorias ni sets.

“Es un partido para ganarlo”, repitieron hasta el cansancio el cuerpo técnico, las jugadoras, el público y los expertos. Y lo fue. Focalizadas en el objetivo, aprovecharon el apoyo de la gente y demostraron que nada las haría perder ante las norafricanas. Fue victoria por 3-0.

Tras un inicio algo nervioso, las chilenas comenzaron a marcar diferencias y a mostrar mayor solvencia en todos los ámbitos. Fue un 25-17 bastante claro, sin sobresaltos y evidenciando que era una noche para abrazar la victoria. La segunda manga vino a ratificar que el camino correcto con 25-15. Ya era fiesta. El cierre fue con un 25-16 que emocionó a las 14 nominadas y al público que vino a ser testigo de un hito nacional.

El rival de las locales será ahora Puerto Rico, que derrotó por 3-2 a Egipto. El duelo será en este mismo escenario, a las 20 horas, y con una nueva historia para enorgullecer a los sanfelipeños.

Las Guerreras Rojas lucharon ante Brasil, pero no pudieron superarlas. Foto: Cristobal Martin/IND.

Semifinales

En tanto, en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional se disputaron los cuartos de final. Las semifinales enfrentarán a Estados Unidos vs. China (actual monarca de la categoría) y a China Taipéi con un rival que saldrá esta noche entre Turquía y Corea, en este mismo recinto. La final está pactada para el domingo, a las 19 horas.